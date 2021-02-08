小年夜空氣品質變好 初四起西部恐再亮紅燈
記者張志康/綜合報導
2021-02-08 14:30:10
近日台灣西半部空氣品質不佳，環保署今（8）日表示，預估在小年夜到除夕期間，全台空氣品質將轉佳，但到了年初四，西部局部地區將可望劣化達紅色警示等級。
行政院環境保護署、中央氣象局暨台灣電力公司有鑒於近日西半部空氣品質不良，今日聯合召開記者會，說明近日聯合應變作為。會中環保署指出，由於小年夜到除夕（10日至11日）全台均有局部短暫陣雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質轉佳；初一至初三（12日至14日），全台受東北季風影響，中部以北地區擴散條件佳，多為良好至普通等級，南部地區擴散條件稍差，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。不過，環保署表示，年初四至年初六（15日至17日）由於環境風場轉為東風，西半部水平及垂直擴散條件不佳，空氣品質多為橘色提醒等級，局部達紅色警示等級。環保署指出，自去年10月至今，環保署與各部會因應空氣品質不良持續辦理跨區應變會議，南區自去年12月起至今更是每周舉辦；今日下午也會針對過年期間舉辦南區應變會議，由環保署與嘉義以南5縣市聯手跨區應變。應變措施的內容，除協調台電降載外，全台16縣市也將執行區域防制應變措施「空品惡化期間禁止7大污染行為」，從今年1月14日至2月7日已經啟動16次，合計稽查減排308家工廠、攔查汽機車1萬2663輛，並對營建、餐飲業、裸露地、露天燃燒等積極巡察。據環保署統計，台灣PM2.5（細懸浮微粒）全年平均濃度受境外傳輸影響比率約38%，其中冬季（以1月為例）受境外傳輸影響比率更高達49%。環保署提到，今年1月中旬起因天氣型態頻繁發生空氣品質不良，部分區域氣象條件不利於污染物快速移出的情形，中南部甚至還有地形因素使污染物容易累積，多重原因造成近日空品持續不佳的結果。