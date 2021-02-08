陸美女官員涉貪被查辦！慘遭「雙開」 黨籍、公職都沒了
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-08 15:01:38
官場腐敗，能否抵抗金權的誘惑，成為逆流而上的清流，或許比政績更考驗官員的意志。中國湖南常德石門縣紀委監委近日通報，石門縣招商促進事務中心前主任李小瓊，因為涉嫌「以色謀權、以權謀私」，最終被開除黨籍和公職資格，也是中國女官員罕見被公開指控以美色圖利的案件
綜合陸媒報導，現年40歲的李小瓊，近幾年一直負責招商工作，雖然已屆中年，但風韻美貌不減，素有「美女官員」的稱號，但去年她被以涉嫌非法吸收公眾存款的罪名逮捕，近日更被「雙開」（開除黨籍、公職）處分。根據當地紀委通報內容，李小瓊曾多次違規收受請託人禮品、紅包禮金，並干插手市場經濟活動以謀私利，更長期與他人保持生理上的「不正當關係」，掩飾、隱瞞犯罪所得、非法吸收公眾存款。有鑑於種種違法事例，紀委因而怒批李小瓊「以色謀權、以權謀私、生活腐化、貪圖享樂」，言行舉止嚴重損害黨員幹部的形象，決定對她祭出嚴肅處分。報導並指出，李小瓊被查之後，當地曾發出《關於做好譚本仲、李小瓊、黃顯益、樊榮四宗案件「以案促改」工作的通知》。其中，李小瓊的背後靠山就是譚本仲，原任常德市人大常委會副主任、石門縣委書記，也因被指控「權色交易，貪得無厭，生活糜爛」，已在去年6月被查。