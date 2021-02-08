NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

P聯盟／人氣不受戰績墊底影響　攻城獅上半季票房亮眼

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-08 16:25:28

▲總教練林冠綸親筆題字「牛轉乾坤」。（圖／新竹街口攻城獅提供）
▲總教練林冠綸親筆題字「牛轉乾坤」。（圖／新竹街口攻城獅提供）
儘管上半季以墊底坐收，但新竹街口攻城獅人氣不受影響，推出年節禮盒，限量88個「獅」八拉喜新春福袋於前(6)日上架後即一掃而空，上半季票房和直播賽事人數也都創下佳績。
我是廣告 請繼續往下閱讀
年節將近，攻城獅於本週推出年節禮盒與「獅」八拉喜新春福袋，年節禮盒內含球員與教練親筆題字年節組合與攻城獅2021年桌曆。限量88個「獅」八拉喜新春福袋於前(6)日上架後即一掃而空，為感謝獅紫軍們自球隊成立以來的支持，球團規劃多項神秘獎項，例如：與球員/教練共進早餐、搭乘球隊大巴、賽前全隊合照、擔任一日領隊等超值好禮，希望能讓球迷更近距離與球星們互動。
▲球員高國豪親筆手繪春聯。（圖／新竹街口攻城獅提供）
▲球員高國豪親筆手繪春聯。（圖／新竹街口攻城獅提供）
▲球員蕭順議親筆手繪趣味春聯。（圖／新竹街口攻城獅提供）
▲球員蕭順議親筆手繪趣味春聯。（圖／新竹街口攻城獅提供）
 
攻城獅於上半季創下票房佳績，場均6,705位獅紫軍進場獅吼，除了進場人數外，攻城獅賽事直播於YouTube平台也包辦聯盟「最高觀看次數前十名」與「同時在線人數前四名」，目前為所有場次累積觀看人數最多之隊伍。
經後台數據顯示，購票球迷有超過42%居住於新竹地區，其餘地區依序為新北、桃園、台北、台中，可見非主場城市球迷也踴躍至新竹獅子窩體驗最狂主場應援。
攻城獅下半季單場票已於1月中旬開賣，目前6場主場賽事獅心瘋區門票皆已完售，尚有少量獅吼區門票。
▲小獅子籃球訓練營加開國小與國中班場次。（圖／新竹街口攻城獅提供）
▲小獅子籃球訓練營加開國小與國中班場次。（圖／新竹街口攻城獅提供）
 
另外，球團於1月底舉辦的小獅子籃球訓練營頗受球迷朋友歡迎，獲得所有家長五星好評且做出口碑，決定於2月18日至2月19日加開國小班；2月20日至21加開國中班，報名費為4000元且附贈一件攻城獅雙面球衣，舊生可享有3600元優惠價。目前報名總人數已超過50名，相較於第一梯次已成長近兩倍。
關鍵字

NOW民調中心

近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
82.34%17.66%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
46.8%53.2%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
53.67%46.33%
2021-02-02-2021-02-08
即時
推薦閱讀