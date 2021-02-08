P聯盟／人氣不受戰績墊底影響 攻城獅上半季票房亮眼
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-08 16:25:28
儘管上半季以墊底坐收，但新竹街口攻城獅人氣不受影響，推出年節禮盒，限量88個「獅」八拉喜新春福袋於前(6)日上架後即一掃而空，上半季票房和直播賽事人數也都創下佳績。
年節將近，攻城獅於本週推出年節禮盒與「獅」八拉喜新春福袋，年節禮盒內含球員與教練親筆題字年節組合與攻城獅2021年桌曆。限量88個「獅」八拉喜新春福袋於前(6)日上架後即一掃而空，為感謝獅紫軍們自球隊成立以來的支持，球團規劃多項神秘獎項，例如：與球員/教練共進早餐、搭乘球隊大巴、賽前全隊合照、擔任一日領隊等超值好禮，希望能讓球迷更近距離與球星們互動。 攻城獅於上半季創下票房佳績，場均6,705位獅紫軍進場獅吼，除了進場人數外，攻城獅賽事直播於YouTube平台也包辦聯盟「最高觀看次數前十名」與「同時在線人數前四名」，目前為所有場次累積觀看人數最多之隊伍。經後台數據顯示，購票球迷有超過42%居住於新竹地區，其餘地區依序為新北、桃園、台北、台中，可見非主場城市球迷也踴躍至新竹獅子窩體驗最狂主場應援。攻城獅下半季單場票已於1月中旬開賣，目前6場主場賽事獅心瘋區門票皆已完售，尚有少量獅吼區門票。 另外，球團於1月底舉辦的小獅子籃球訓練營頗受球迷朋友歡迎，獲得所有家長五星好評且做出口碑，決定於2月18日至2月19日加開國小班；2月20日至21加開國中班，報名費為4000元且附贈一件攻城獅雙面球衣，舊生可享有3600元優惠價。目前報名總人數已超過50名，相較於第一梯次已成長近兩倍。