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對南非變種病毒防護差　澳洲照挺AZ疫苗

中央社

2021-02-08 16:34:35

AstraZeneca/Astra Zeneca/阿斯特捷利康/新冠疫苗/新冠肺炎/COVID/
▲雖然阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗對南非變種病毒的防護力有限，但澳洲仍對接種計劃十分有信心。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社坎培拉8日綜合外電報導）南非以資料顯示阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津疫苗對抗COVID-19南非變種病毒株效力有限為由，暫緩使用AZ疫苗；不過澳洲政府今天仍就AZ疫苗效力向自家民眾掛保證。
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路透社報導，南非昨天表示由於資料顯示AZ疫苗只能減少22%的南非變種病毒輕到中度症狀病患，南非將暫停使用AZ疫苗。
不過澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）表示，AZ疫苗仍符合他們的防疫目標。
韓特在坎培拉告訴媒體：「無論是AZ或是輝瑞（Pfizer）疫苗，目前都沒有證據顯示在預防重症與死亡的效力有所減低，預防重症與死亡、保護健康才是最基本的事。」
澳洲可望在數日之內批准AZ疫苗使用。上個月，澳洲已授權使用輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的COVID-19疫苗。
澳洲當局預計本月稍晚開始用輝瑞疫苗展開接種計畫，另希望搭配AZ疫苗完成國內全面接種。
澳洲已訂購5300萬劑AZ疫苗，其中大部分將在澳洲國內由生物醫學公司CSL Ltd製造。
澳洲因成功地遏止疫情擴散，在啟動接種疫苗作業承受較少壓力。截至今天統計，澳洲只新增一起本土確診病例；累計過去一年確診人數僅2萬8800人出頭，909人病亡。
法新社報導，外界另有關切AZ疫苗對65歲以上年長者保護力不足的疑慮，歐洲不少國家也未批准AZ疫苗用於年長族群。
阿斯特捷利康公司一名發言人表示，為對抗南非變種病毒株，研究人員已在修改疫苗。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1100208
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