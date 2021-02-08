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家中冰箱根本災難！她曝尪「超恐怖習慣」　眾一看全嚇壞

編輯中心/綜合報導

2021-02-08 17:37:35

▲有網友貼出家中冰箱照，超狂的習慣讓人嚇傻。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》及《pexels》 ）
▲有網友貼出家中冰箱照，超狂的習慣讓人嚇傻。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》及《pexels》 ）
男女交往或結婚後，可能會逐漸發現對方不為人知的一面，而雙方能否溝通並解決不一樣的生活習慣，也是感情能否長久的關鍵。近日，就有網友貼出家中冰箱的照片，並無奈的說「誰家冰箱比我家的廢」，貼文一出，也引起網友熱烈討論。
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原PO在《爆怨公社》表示，雖然老公說會整理冰箱，但時間過去了冰箱裡面卻還是凌亂，她接著指出，這樣的冰箱維持了將近兩個月，而老公甚至還告訴她不要擅自整理，讓她相當無奈，「誰家冰箱比我家的廢」。
▲可以看到，冰箱中擺滿各種飲料，甚至還有一罐罐插著吸管的飲料。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲可以看到，冰箱中擺滿各種飲料，甚至還有一罐罐插著吸管的飲料。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
從原PO貼出的照片可以看到，冰箱中擺滿著各種飲料，除了有喝完的手搖飲空瓶、速食店的玉米濃湯，甚至還有一罐罐插著吸管的飲料，她也忍不住說「看我可憐的雪碧&鮮奶都躲到了那個邊緣角落...」。
許多網友也紛紛回應，「這習慣不太好欸...」、「喝完直接不丟掉，是冰心酸的哦」、「這個我超級忍不了」、「我無法生鮮的東西跟喝完的垃圾放一起」、「喝一半放冰箱是啥邏輯」、「插著吸管進冰箱還進這麼多天，我不行」、「看到這些我只想通通丟掉」、「這冰箱是垃圾場嗎」、「我會全部丟掉不管有沒有喝完」。（編輯：許智超）
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