NOW早報／台灣過年越來越沒氣氛？「真實理由」全場認了
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 06:00:00
台灣過年怎越來越沒氣氛？眾揭「真實理由」 全場認同了
「每條大街小巷，每個人嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜」這是形容每到過年時候，家家戶戶都會非常熱鬧，左右鄰居也會互相祝賀的景象，但你是否覺得近年來台灣越來越沒有過年氣氛了呢？近日，就有網友討論「為何一年比一年沒過年氣氛？」貼文引發熱議。原PO在PTT貼文指出「記得小時候， 快到過年前街上，都超有過年節氣氛的紅色春聯、過年歌曲、放鞭炮也隨處可見，年夜飯，親戚串門拜年，穿新衣戴新帽那樣，但越大卻覺得街上一年比一年越還沒年節氣氛，感覺年節快比不上中秋烤肉節，為何一年比一年沒過年氣氛？」貼文一出，網友紛紛回應「真的，聖誕節跟跨年還比較有氣氛」、「真的，爺爺奶奶不在年味就少了，不熟的親戚聚在一起更瞎」、「真的跟沒錢沒有關係...看看現在聖誕節都比過年還夯」、「以前生活很苦，過年過節是小確幸，現在有經濟能力了哪需要等到過年」。另外，也有不少人直指原因在於「長大了」，「老人化社會無感了，管他那天還不就是正常的一天」、「以前坐等收紅包，長大變發紅包了，當然氛圍覺得沒那麼好」、「你是不是開始發紅包了，正常」、「過年就是小孩的節日，想一下你過年有過特別好嗎？」、「年紀越來越大，變成成為支付紅包的一方，說到底過年是給小孩過的」。今日天氣／東北季風影響 北東局部雨、中南溫差大今（9）日東北季風影響，天氣與昨類似，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨的機率，新竹以南地區為多雲到晴；北部及宜蘭、花蓮高溫約20至23度，其他地區高溫24至28度，各地低溫約14至18度，中南部日夜溫差較大。宜蘭3分鐘2震！最大規模5.7 網驚：這次怎沒警報今（9）日凌晨0時56分和0時58分連續發生有感地震，根據中央氣象局地震報告顯示，震央皆位於宜蘭外海，分別為芮氏規模5.5和芮氏規模5.7，第二波的地震搖晃更加劇烈。農曆春節怕領不到錢嗎？ATM五大注意事項報你知再過1天就將展開7天的農曆春節假期，許多人趕在銀行開門的最後2個交易日處理「錢」的大小事，也擔心春節期間領不到錢怎麼辦？其實，各銀行的自動櫃員機（ATM）仍提供24小時服務，只是財金公司也提醒民眾春節期間使用ATM的5大注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM 提領現金、了解往來金融機構提款及轉帳金額的限制，以及保留交易明細單、 善用緊急聯絡電話，同時慎防ATM詐騙。陳時中鬆口：疫苗有20多萬劑到手、首波至少10萬人能打中央流行疫情指揮中心昨（8）日公布，國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案929)，為本國籍20多歲女性，在英國曾有確診，2採陰性返台後，又經過3次採檢後才確診。不過指揮中心也捎來好消息，指揮官陳時中首度鬆口證實，目前台灣已經確定從COVAX取得大概20幾萬劑疫苗，陳時中提到，COVAX這兩天有積極跟我們聯繫，但是相關抵台的時程尚未確認。依照AZ新冠疫苗需施打兩劑估算，首波疫苗來台預計將有至少10萬人可以優先施打。影／喊Make Taiwan Great Again！趙少康宣布參選2024近日回歸藍營的資深媒體人趙少康昨（8）日拋出政壇震撼彈，公開宣布將爭取代表國民黨參選2024年總統，參選的原因是蔡英文總統做得太爛，他這次爭取參選，沒有跟任何人事先討論。趙少康也喊出口號「Make Taiwan Great Again！」雞排妹當吹哨者 「友人10年前性騷擾表妹」道歉了雞排妹（鄭家純）挺身捍衛身體自主權，激起正反兩面輿論，她在臉書設立「受害者的故事」相簿，留存曾遭侵犯網友的投稿，「我不想呼籲被欺負的人得勇敢，因為光是回想細節並說出來就很辛苦。」近日一位雞排妹認識的大哥，透露自己也是性騷擾加害人，願意主動想向受害的表妹道歉。
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