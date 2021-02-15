觀光工廠春節連假不打烊 各地飽覽美景吃喝玩樂
記者許家禎/台北報導
2021-02-15 15:00:00
觀光工廠頗適合闔家旅遊，全台各地都有春節連假不打烊的觀光工廠，除有期間限定免費參觀外，還有多種產品限時優惠。像是台塑生醫健康悠活館春節不打烊，特別引進氣墊探索樂園，規劃春節市集與奇幻魔術秀。宜蘭龍潭湖畔悠活園區為全台灣最大的貨櫃建築，還有11米高的觀景台，今年特別打造輕食餐廳試營運，招牌的台塑牛小排每日提供限量優惠。
農曆春節是親朋好友團聚一同出遊的好時機，觀光工廠提供了多樣化的產業旅遊新選擇，無法出國的時候，觀光工廠是個不錯的選擇。北部有充滿創意與想像力的文具工廠讓你當文青，中部有觀光工廠聯合福袋活動試手氣。南部走春累了，就到觀光工廠吃碗魚丸，東部除了出名的蜜餞、蛋糕外，還有全新的水泥生態工廠可以拍照學知識。像是彰化台塑生醫健康悠活館春節不打烊！特別引進氣墊探索樂園，規劃春節市集、街頭藝人營造迷你版草悟道，每天兩場輪番上陣的奇幻魔術秀、泡泡魔幻秀及嘆為觀止的人入大氣球表演。該館擁有童趣設計的多媒體、結合感官的互動裝置，讓民眾一窺台塑生醫的實驗機密。並提供免費頭皮檢測、健康量測，可以更了解自身健康狀況選擇最合適的保養模式。同時也與二手玩具銀行合作，進駐中部唯一童趣窩，使孩子能共玩共樂，從玩樂中學習珍惜。集團一口氣整合台塑旗下所有消費性品牌、彰化伴手禮，滿足一店購足的購物需求，而2F養生輕食餐廳可品嚐多種獨家薑黃輕食及甜點，還有外帶正宗台塑牛小排。而同屬台塑集團旗下的宜蘭龍潭湖「龍潭湖畔悠活園區」過年同樣不打烊，以76個除役貨櫃，打造全台灣最大的貨櫃建築，純白色的建築外觀，成為到訪打卡的必經之點，每年到訪的人數超過百萬人。純白色超大貨櫃屋18個波浪狀貨櫃與波光粼粼的湖水相互輝映，還有11米高的觀景台，可以飽覽整個龍潭湖天然美景，同時漫步於綠草如茵的步道。今年特別的是打造輕食餐廳，過年試營運，招牌的台塑牛小排每日提供限量20份9折優惠。經濟部指出自92年起推動觀光工廠輔導相關計畫，協助具有獨特產業文化、地方特色的傳統工廠轉型為觀光工廠，經多年努力成果斐然，目前通過經濟部評鑑符合效期共有155家，去(109)年觀光人次達1,900萬，創造50.9億元觀光產值。想查詢春節期間有營業的觀光工廠可搜尋「觀光工廠自在遊網站」官網。
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