一堆人取餐門不打開？外送員愣「怕被搶嗎」 內行曝真相
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 12:06:03
外送平台近幾年崛起，不少人在家使用APP點餐後，美味餐點就能送到府，因此也衍生出不少外送員與顧客之間的趣事。近日，就有外送員不解提問「為什麼大家取餐時，門都只開一點點縫隙不全部打開？」貼文引發熱議。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「有沒有人常常遇到客人用手機訂餐，外送員送到門口時，客人開門取餐都一副怕的死的樣子，而且門都只開一點點小縫隙，到底是怎樣？怕被搶是不是？」貼文一出，網友紛紛回應「因為他可能下半身沒穿」、「下半身沒穿+1一堆男客穿內褲的」、「我送過很多女客人，在家裡都是沒穿內衣的，當然只開小小的縫啊」、「沒穿衣服大多數啦，很多人在家都穿內褲裸上身之類的」、「那天遇到一個也是這樣，結果是他只穿一條四角褲」。另外，也有網友分享經驗「我還送過全裸的，他只有半身出來，殊不知他後面的鏡子可以看到」、「洗完澡出來剛好餐點到的，直接全裸開一點小門縫，很鬧」、「真的很常遇見男生取餐只穿四角褲」、「常會遇到，之前有遇到半裸的客人這樣開門，後面鏡子就會出賣他了」。（編輯：張嘉哲）