中職／中職上半季賽事公布　獅象大戰打頭陣

去年中華職棒大聯盟有幸成為全球率先開打的職棒聯盟，是全台人民及政府團結合作對抗疫情的成果。2021年即將迎來中職32年，聯盟以「UNITED FOR BASEBALL」為全新賽季的口號，大家持續團結一心，創造更多的可能性。聯盟於今（9）日正式公布中華職棒32年例行賽上半季賽程，下半季賽程則將依東京奧運最終資格賽（6搶1）及東京奧運 等 賽事確認後再另行公布。

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本季味全龍隊正式重返一軍賽事，五支球隊將進行共300場例行賽，每隊出賽120場，包含60場主場賽事，球隊間相互對戰各30場。

2021臺灣銀行中華職棒熱身賽在2月26日開打，共有20場比賽，一軍例行賽開幕戰緊接著3月13日17:05在台南棒球場點燃戰火，由統一7-ELEVEn獅迎戰來訪的中信兄弟。隔日洲際棒球場首戰由中信兄弟主場對戰富邦悍將，另一地的統一7-ELEVEn獅在台南主場續戰味全龍。3月19日富邦悍將在新莊主場與樂天桃猿進行三連戰，3月20日統一7-ELEVEn獅則移師澄清湖棒球場與味全龍交手。

3月23日樂天桃猿主場首戰在桃園大本營登場，將與富邦悍將對戰。3月26日味全龍迎來本季首場主場賽事，在天母球場迎戰富邦悍將。4月7、8日，味全龍與樂天桃猿移師嘉義市棒球場展開二連戰。4月27日至29日，味全龍將在花蓮球場先後迎戰統一7-ELEVEn獅與富邦悍將。6月2日斗六球場首戰則由味全龍迎戰來訪的樂天桃猿。

中職32年例行賽事安排在全台9座棒球場舉行，味全龍的加入不僅讓比賽更多元，也為全新賽季增添可看性。單週將近12場比賽，帶給球迷最優質的棒球賽事，在疫情期間，陪伴大家度過充滿歡笑與淚水的每個時刻。全台人民與政府、球團與聯盟，也將團結一心對抗疫情，讓棒球比賽順利開打，持續發揮撫慰人心的作用。

聯盟目前先公布上半季賽程，由於東京奧運最終資格賽（6搶1）及東京奧運參賽權未定，中華職棒32年例行賽賽程將依中華隊組訓安排另行調整公布。