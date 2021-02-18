HBL／誰奪冠都是締造歷史 7冠王南山鬥東泰、泰山戰光復
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-18 11:26:54
HBL高中籃球聯賽男、女4強將於3月6、7日在台北小巨蛋爭奪最後榮耀，從外卡爬回8強的南山要挑戰史上最多8冠紀錄，首戰要面對淘汰衛冕軍、隊史首度進軍小巨蛋的東泰高中，另一場則由手握旅美王牌陳將双的光復高中，和團隊戰力堅強的上屆亞軍泰山高中，後三支球隊都是無冕之星，無論是誰奪冠都是締造歷史。
南山身為傳統勁旅，坐擁史上最多7冠紀錄，連續8年打進4強也是4隊中經驗最豐富的，經過高雄複賽分到「死亡之組」掉入外卡賽洗禮後，南山回到台北反而逆勢打下8強第1，昔日新人王陳力生扛起主控重責，不過要再更上一層，勢必得要找回手感，有過4強經驗的彭冠綸和宋昕澔也要挺身而出。 小巨蛋新面孔東泰，8強最後一戰重挫尋求3連霸的能仁家商，射手廖慈恩終於釋放轟下26分，重演「屏中五虎」奇蹟給教頭高丁國柱看，就如同當年屏中留下史上最佳亞軍紀錄，東泰今年也是靠著先發五人苦幹實幹，4強能否續寫驚奇，後場「鐵三角」要撐住。 光復「双勝」再握，自107學年「喬神」領軍首闖8牆後，今年開外掛收進因疫情返台的陳將双，和極力栽培的本土後衛莊朝勝合作無間，光復3年內2度踏進4強，教頭陳定杰讚兩人是「黑桃A」，但要在小巨蛋開胡，除了雙槍發威，其他人要把握空檔開火，才有機會推倒泰山。 泰山上屆打進冠軍賽的先發5人只有1人畢業，複賽前拉出開季8連勝，儘管複賽首戰被南山中斷，但隨後一波6連勝強勢拉尾盤，最後一戰更阻斷光復6連勝，首度打破魔咒連2屆晉級4強，除了劉丞勳、蔡宸綱兩位前場大將、後場雙星張東庭與徐宏瑋越發成熟，加上有望成為泰山隊史首位「新人王」劉宥儇助陣，泰山來勢洶洶問鼎隊史首冠。