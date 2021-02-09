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邁向影視之都　中市「影視協拍」創10倍經濟效益

記者柳榮俊/台中報導

2021-02-09 14:42:39

邁向影視之都　中市「影視協拍」創10倍經濟效益
▲邁向「影視之都」市長盧秀燕表示，去年台中補助或協拍電影在第57屆金馬獎大放異彩，得獎數創歷史新高(圖／新聞局提供2021.2.9)
邁向「影視之都」！台中市政府新聞局提供劇組主動式協拍服務，包含行政、補助、場景等資源協助，吸引國內劇組來台中拍片，不但帶動數倍在地經濟效益，去年更創造超過1萬5000間次的旅館住房率；市長盧秀燕表示，去年台中補助或協拍電影在第57屆金馬獎大放異彩，得獎數創歷史新高，市府團隊持續努力，要將台中打造為影視之都。
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今(9)日舉行中市政會議，由新聞局長黃國瑋報告「台中影視及動漫產業發展成果」，盧表示，新聞局三項重要任務，分別為影視協拍、動漫發展、城市行銷，市府團隊除運用影視補助計畫，從場地租借、住宿上提供經費挹注，更重要的是透過熱情、友善與誠意，吸引許多劇組來台中拍攝取景，這幾年協拍成效創下許多佳績。
此外，台中也積極發展動漫，市府團隊成功爭取國家漫畫博物館續留台中，讓喜愛動漫的族群有平台可以發揮，注入漫畫發展能量；此外，近兩年耶誕燈會也備受肯定，其他城市紛紛來台中學習，成功行銷台中。
盧秀燕說，感謝新聞局的努力，台中城市行銷大為成功，交通部觀光局先前公布去年1月至8月全國主要觀光遊憩區遊客人數，台中市遊客人數約3200萬人次，全國第一；另「米其林指南」也納入台中評比，全國民眾紛紛到台中品嘗美食，勉勵市府團隊繼續加油，行銷台中。
黃國瑋表示，去年起首度試辦住宿補助標準化，於劇組拍攝期間每間房補助350元，使劇組可清楚拿捏住宿成本，吸引許多國內劇組到台中拍片。去年上半年在台中拍攝劇組（3支電視劇、1支電影），市府補助約500萬元住宿費，創造超過1萬5000間次的旅館住房率，更創下10倍在地經濟效益，例如去年《她們創業的那些鳥事》來台中拍片，邱澤請劇組喝星巴克就花30萬元，更別說其他消費效益。
黃國瑋強調，影視及動漫產業同為台中積極耕耘的產業，去年市府成功爭取文化部國家漫畫博物館續留台中，選定「帝國製糖廠台中營業所（湧泉）」及「台中驛第一貨物倉庫群」兩址作為後續推動國漫館計畫的基地。台中也率六都之先，訂定「台中市原創漫畫創作補助辦法」，更持續舉辦台中國際動漫博覽會與動漫跨界合作工作坊Cosplay實作與展演，活絡動漫產業發展。
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