影／朝野立委「桌」對廝殺 高虹安、江永昌成最終王者
記者劉育辰／台北報導
2021-02-13 10:00:00
現代人生活忙碌，平日就很少養成運動習慣，過年期間大吃大喝，很難避免在過年後變成「沙發馬鈴薯」。為此，平常就有運動習慣的民進黨立委許智傑，就特別邀集跨黨派立委進行桌球雙打友誼賽；但由30多年球齡的許智傑與球齡最短的基進黨立委陳柏惟搭檔，最終仍不敵民進黨立委江永昌與民眾黨立委高虹安的逆轉勝。
在友誼賽前，許智傑提到，從自己在1992年擔任教職時，就已經開始打桌球，至今已有將近30年的球齡，他認為桌球不僅可以訓練眼手協調功能，更可以藉此紓壓，是一項適合男女老幼的球類運動。高虹安也說，她國小時是桌球校隊，球齡也將近30年，曾代表學校參加台北市桌球少年國手選拔比賽，曾獲單打第5名殊榮，後來因學業表現優異而朝向其他領域發展。江永昌則是從2010年擔任新北市議員開始，幾乎每週都會練習桌球，很有運動細胞的江永昌不但會打桌球，更擅長跆拳道、排球。陳柏惟桌球球齡最短，只有幾個月，但對於桌球運動的學習也是相當熱衷，因為桌球雖然是易學難精的運動，場地限制也相對較少、入門門檻低，非常適合推廣為全民運動。而這次的友誼賽由許智傑、陳柏惟組成「3Q小金剛隊」，對上高虹安、江永昌的「永保安康隊」，4位委員實力都相當堅強，球技上也各有優勢。比賽的過程中一度膠著、激戰，首局由「3Q小金剛隊」獲勝，第二局則一度打成平手，最終則由「永保安康隊」以些微領先拿下第二局、第三局，以2比1的分數獲勝，4人也相約以後要常打桌球，一起精進切磋球技。