MLB／大聯盟新賽季　4月1日開打

大聯盟官方今天表示，已與跟球員工會達成協議，新賽季仍維持162場，不過雙重賽只打七局，國聯取消DH定打擊，新賽季4月1日開打，2月17日開始春訓。

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去年受到疫情影響，各隊場次縮減至60場，並導入雙重賽只打7局、全聯盟實施指定打擊，以及進入延長賽後，每局都從二壘有人開始，這部分都延續，不過，球員工會並不同意14隊打季後賽計畫，導致今年季後賽也是維持10隊爭霸。

此外，去年的縮水球季只有打60場比賽，今年聯盟一度提出154場計畫，也被球員工會婉拒，去年共有78場的延長賽，最長打到第13局。