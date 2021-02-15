藍營青年從政　朱立倫指派「完美復刻」凌濤拚選戰

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凌濤是雲林縣台西人，新北蘆洲女婿，父母家姊都從事教育工作。縱使他為中山獎學金培養到美國念康乃爾大學公共政策，並於2018年取得海外碩士學位，但念台西國小、台西國中、台中一中的他，海口爽朗的個性，與本土氣味仍根深柢固，讓外界認為他與傳統國民黨氣息不太一樣。凌濤最早投入政治工作是在2011年馬英九成立「台灣加油讚」連任辦公室時，擔任青年幕僚，隔天他參選青年團總團長暨指定中常委，獲得馬前總統、新台灣人基金會執行長須文蔚、時任組發會主委蘇俊賓等七名評審的認可脫穎出線。隔年他完成兵役，加入朱立倫競選連任團隊，並開始在新北市民政局歷練。談到自己為什麼想要出來參選？凌濤表示，2019年他遠在美國紐約，但仍時時刻刻盯著台灣政治情勢發展，直到5月看到電視，眼看國民黨總統初選的大混局，在大勢底定，他毅然決然訂了一張月底回台的機票，舉家返台，行李來不及帶走的，裝箱請海運公司來收。返台10天，他回雲林看看老家，就回台北加入朱立倫辦公室。凌濤堅定地說，「國民黨如果沒有走回中道理性的路線，沒有辦法爭取新世代認同」。會決定投入2022年市議員選戰，是看到國民黨在2020年總統大選的結果，流失太多青年支持，再加上他看到2018年他的好夥伴徐巧芯、江怡臻也在努力為黨帶進年輕族群的支持，很努力，也很辛苦，讓他決定從幕後走到前台，「希望用自己的參選，多多少少讓年輕世代對國民黨保有信心」。談自己印象最深的一件事，凌濤指出，是來自朱立倫。去年2月政壇上都在議論「小明的故事」，台商子女一直無法回台。凌濤說，他從來沒看過一個政治人物在2020年民粹主義席捲全球時，當大家拚命用最嗆辣的語言在爭取鎂光燈和臉書按讚數下，朱立倫仍堅持講該講的話，不怕網軍和綠營輿論圍攻。朱立倫當時告訴他，「不要怕風向，對的事情，就要做」，讓他體悟即便是逆風，還是要堅定勇敢地做自己，事後也證明朱立倫的看法是正確的。對於未來從政後，目標與重點會放在哪裡？凌濤舉出四個面向。第一、重點會放在幼兒教育，因為他自己也有2歲多的小孩，最近他幫小孩找幼兒園，發現政府對幼兒照顧做得不夠，這是很多青年夫妻關切的問題。第二、他在美國就讀的是行為經濟學，主打有效率的公共政策，用科學方法看政策，這將是他從政後發揮的所長。第三、未來會關心社會褔利。朱立倫長期參與銀光眼鏡、銀光守護貼等敬老公益活動，他會繼續朝這方向拓展。第四、關心青年創業，未來將協助青年創業貸款，與協助資金到位。凌濤目前暫定雙北選區，現在距離選舉還有1年時間，將協助朱立倫服務群眾、開疆闢土。