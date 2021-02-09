吃洋芋片會用夾子嗎？內行曝「1理由」抗拒：根本不過癮
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 19:08:53
對於愛吃零食的人來說，每次吃餅乾或者洋芋片時都會覺得非常傷腦筋，因為手都會弄的非常髒，又怕沾黏到其他東西。對此，就有網友看到餅乾大廠推出的「洋芋片夾」，因此忍不住好奇問「吃洋芋片大家會用夾子夾嗎？」貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢1公社》表示，她在賣場看到餅乾大廠推出的「洋芋片夾」，是專門用來伸進袋子裡夾取洋芋片，雖然這個新品成功引起原PO的注意，但她個人是手拿派，「我喜歡用手指拿著吃，多開心啊」，但她還是想知道其他人對於洋芋片夾的接受度，因此上網提問「吃洋芋片大家會用夾子夾嗎？」許多網友認為，洋芋片夾的好處是，上班族平常要打字時可以夾著吃，不用怕用髒鍵盤，「打麻將超需要」、「感覺我會為了這個買餅乾」、「玩電腦邊吃餅乾的好夥伴就是它了」、「很適合上班的時候用」、「有時候會！怕沾到遙控器或手機」、「防疫期間好物」、「現在有專業夾啦！我們都用筷子」。不過，也有內行的網友說，「就是要舔手指啊」、「堅持用手指拿到最後」、「吃完以後舔手指上的餘粉，是吃洋芋片的重要環節之一」、「吃完還能舔手指的才是正統」、「用手指，用洋芋片夾根本不過癮」、「吃零食的樂趣就是用，手吃然後吃完要舔手指啊」、「吮指回味才過癮」。（編輯：許智超）