特企／謝祖武代言樂透神器　邀請大家做公益

富達樂透App自從去年7月在台上線後，至今已成功預測出16組頭獎號碼，與超過2000組的大獎號碼。農曆春節即將來臨，藝人謝祖武表示很開心能為富達樂透以及其所舉辦的公益活動代言，並認為以科學根據的樂透玩法，讓他眼睛為之一亮，說道：「希望無限大，公益無止盡。」富達樂透除了運用大數據解析樂透號碼，更擁有多樣化的樂透資訊與功能，例如即時開獎結果、頭獎累計金額，實屬彩迷們的樂透神器。

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此外，「2021從新開始，富達樂透讓愛永續」公益活動，首波將與「社團法人台灣流浪動物救援協會」、「財團法人台灣癌症基金會」、以及「陽光社會福利基金會」合作，期望響應台灣彩券「玩樂透、做公益」的初衷，替富達樂透的會員們盡一份心力。2/1起，只要參考富達樂透所發送的號碼，前往投注站購買彩券，並將中獎彩券拍照上傳至富達樂透App內討論區，富達樂透便會捐出相對應的款項給公益團體，為會員們做公益。

同時為了配合台彩官方的春節加碼活動，富達樂透也將舉辦大樂透春節限定活動。自2/9起，富達樂透將與「春節大紅包」活動同步，每日發送大樂透號碼給予所有會員，期望會員們都能幸運中大獎！

富達樂透執行長吳宗翰表示，此次能請到小武哥代言App，實在是深感榮幸！希望富達樂透能持續帶給使用者最優質的樂透體驗，並祝彩迷們都能早日中大獎，有個美好的新年！

富達樂透App下載：http://bit.ly/3pZiXUn

富達樂透

富達樂透是由南韓上市公司BrainContents Co. Ltd.（KOSDAQ:066980）的團隊所研發APP應用程式，擁有具統計科學背景的分析師與專業團隊，以及專利認證的獨家演算模組與分析系統。在韓國推出的產品“LottoRich”12年來已經成功誕生119位頭獎得主，並獲得韓國紀錄協會(KRI)與世界紀錄協會(WRC)的官方認證。在韓國提供樂透相關資訊的市場中，擁有六成的市佔率。