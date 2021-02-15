婦幼藥癮戒治優生保健 高市毒防局加碼醫療補助
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-02-15 14:56:59
依據聯合國毒品暨犯罪辦公室(UNODC)研究報告書指 出，女性藥癮者首次藥物濫用年齡晚於男性，一旦開始藥物濫用，成癮速度往往快於男性，另研究發現，女性藥癮者因使用藥物易影響月經不正常，在懷孕初期不易覺察，造成胎兒成為產前「毒物暴露兒童」，導致新生兒易有早產、體重不足、新 生兒戒斷症狀、躁動不安等現象，嚴重者可能造成新生兒昏迷死亡。
為協助婦幼藥癮者及維護下一代健康，高雄市政府毒品防制局推出全國唯一的婦幼藥癮戒治醫療補助加碼措施，從生育保健、母嬰照護、 藥癮治療等三面向積極協助，減輕婦幼戒癮醫療負擔，提高戒癮治療動機，並強化女性藥癮者的衛教與定期產檢，加強維護青少年與下一代的身心健康。毒防局針對婦幼非健保給付進行全國唯一加碼補助項目有：1.藥癮住院醫療補助，每人每年最高25,000元；2.少年戒癮門診掛號費全額補助；3.子宮避孕器最高2000元、高層次超音波最高2000元（110年起提高為3000元）、早產風險篩檢最高800元、新生兒篩檢最高350元、新生兒加護病房最高2000元、診斷性評估最高2000元、110年起新增其他醫療雜項最高每年3000元。毒防局長林瑩蓉表示，婦幼藥癮加碼補助的項目多達 10 餘項，110 年再加碼，將藥癮孕婦高層次超音波補助金額提高，並新增戒癮醫療雜項補助，希望從優生保健概念協助並照顧到下一代，首創全國加碼補助藥癮者住院戒癮治療每人每年最高 25,000 元，並推出女性藥癮者優生保健補助，另鑒於毒品施用少年之弱勢性、脆弱性，與高雄少年及家事法院合作藥癮少年戒癮門診掛號費全額補助，鼓勵尋求專業 醫療協助，幫助脫離毒癮。