開工作息難調整 心理師：可多曬太陽讓大腦清醒
記者吳承翰／台北報導
2021-02-16 18:00:00｜2021-02-16 18:09:17
過年獲得難得的長假，不少人都會趁此時大解放，通宵暢玩好幾天，開工前沒辦法調整回上班作息。臨床心理師吳家碩建議民眾在連假最後幾天修正作息的良方，包含醒來之後別賴床，用曬太陽的方式提醒大腦「該醒醒了」，以及熬夜的人補眠以不超過平常起床時間的2小時為限，才能在最短的時間調整回上班的睡眠習慣。
吳家碩表示，人的眼睛接觸到太陽光後，大腦會壓低褪黑激素分泌，身體會在短時間內清醒，可說是最好的天然鬧鐘，他建議民眾在起床後曬太陽30分鐘，可以順便步行到早餐店帶早餐。而不少人在熬夜後，都會習慣睡到自然醒來補眠，吳家碩指出，若連假期間太晚就寢，起床時間不宜超過平常習慣2小時。他表示若一個人上班期間習慣7點起床，那連假期間不管幾點睡，都不要超過9點才爬起來，有利於上班前快速調回作息。在吃的方面也需注意，吳家碩表示，過年期間民眾在進食時，盡量避免睡前2小時吃東西，睡前還吃東西會導致人即便入眠，腸胃仍在處理睡前送進來的食物，影響到睡眠品質。食物也應避免高熱量的堅果類及酒類，避免增加入眠後肝臟的負擔。除了從飲食、睡眠時間調整作息外，也有人會使用助眠光源提高睡眠品質。台灣科技大學教授陳建宇近日發布七年研究的成果--動態助眠光，透過色溫變化，將趨近於深層睡眠的腦波頻率，以微光的形式傳遞到大腦，由於速度十分緩慢，同時可將人從清醒、思考中的快速腦波拉慢，而腦波越緩慢就代表睡得越深沉、睡眠品質越好。陳建宇補充道，一般來說，人腦從淺眠到深眠到作夢，一次循環約90分鐘，但不見得每個人都能進入深層睡眠，一些睡眠品質差的人會每次循環都會在淺眠、作夢中兩個層次直到醒來為止。陳指出睡眠時腦波越快，就代表越淺眠，身體處在半夢半醒間，即便睡的時間很長，大腦仍會感到疲乏。