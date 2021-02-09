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超商領包裹竟見「空蛋盒」　網驚詐騙新招？內行抖真相

編輯中心/綜合報導

2021-02-09 21:03:51

▲網友領包裹驚見「空蛋盒」，引發討論。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲網友領包裹驚見「空蛋盒」，引發討論。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
隨著科技發達，網路平台已經成為時下不少民眾的購物管道，不但可以宅配到家，也可以至超商領貨。而就有位女網友去超商取貨的時候，發現店員拿出來的包裹竟緊緊黏在空蛋盒上，讓她當場傻眼。文章一出引發熱議，更釣出許多內行人解釋原因，更大讚「賣家貼心！」
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有位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己剛剛去超商拿包裹，報完手機電話後三碼之後，店員找了一下，卻拿出一個空蛋盒到櫃檯。仔細一看才發現原PO的包裹被黏在空蛋盒上，真正的包裹本體小小一份，反倒是空蛋盒反客為主顯得搶眼許多，讓大家笑翻。
▲網友去超商取貨卻發現自己的包裹被黏在空蛋盒上。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲網友去超商取貨卻發現自己的包裹被黏在空蛋盒上。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
原PO表示，店員一直笑到她走出店門口，網友也紛紛在底下留言回覆說，「空蛋盒才是本體，上面的包裹只是附贈」、「太可愛了」、「體積不夠，蛋盒來湊」、「輕量化包裹」、「蛋裡面的生物已經孵化飛走了」、「這個誇張，不過蛋盒形狀非常完整，送貨員有小心」、「好酷的包裝設計」。
更有許多內行網友指出，「因為薄的容易不見，我曾有個信封的，掉到超商櫃子的夾層內」、「以前做超商最討厭小又扁的包裹，常常找不到或被擠到後面去，這賣家好用心」、「太小的商品寄超商容易不見，只能說賣家算貼心」、「這樣才不會不見耶，有一次我買餐券也是只有信封＋破壞袋薄薄的一片，明明顯示已到店卻怎麼也找不到，最後調監視器才發現掉到櫃子的夾縫裡，賣家真的用心良苦阿」、「很有創意！這樣不會被弄丟」。（編輯：倪浩軒）
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