騙倒紐約上流圈！俄女扮歐貴族 精彩情節引Netflix翻拍
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-10 09:00:00｜2021-02-10 11:15:01
俗話說「佛要金裝，人要衣裝」，在社會上，舉凡一個人的外貌、頭銜、行頭，很容易就成為別人評價的標準，也無怪乎總有許多人花重金為自己打造門面。不過在繁華的背後，往往有不少人迷失在紙醉金迷的金、權遊戲中，難以洞察真相，直到吃虧了才恍然大悟。幾年前，美國就曾傳出一起轟動全美的案件，主角僅運用巧妙的心理戰術，外加刻意營造出來的敗金形象，竟成功將紐約上流圈玩弄於股掌之間，而她的真實身分被揭穿後，更是跌破大眾眼鏡，精彩情節甚至吸引Netflix翻拍，希望藉由她的故事，提醒世人別一味被物質社會所蒙蔽，過度迷信一些可以輕易被打造出來的表象。
2016-2017年期間，一名操著一口歐洲口音英語的神祕女子，下榻在紐約的豪華酒店，由於全身穿戴名牌，加上出手闊綽，這名叫安娜·德爾維（Anna Delvey）的房客很快就引起了飯店方面的重視。在紐約住下後不久，安娜開始以歐洲名門富二代的形象，頻繁出現在各種高級派對；在紐約上流社會的社交圈，安娜常有機會與各界名流、富賈共處一室，當時在她的個人社群媒體上，也經常貼出她與重量級人物的合照，證實自己與金字塔頂端的連結。除此之外，安娜對外經常宣稱，自己名下擁有價值6000萬歐元(折合台幣近20億元)的信託基金，出入都以豪華轎車、私人飛機代步，她還喜歡結交藝術家，希望以後能創立一個同名的基金會，做為私人藝術俱樂部，甚至還透過人脈，試圖獲得知名銀行數百萬美元的貸款。從外表看來，安娜基本上滿足了所有名媛該有的特徵，讓人更加深信，她就是擁有上億身家的歐洲貴族。整件事情開始有破綻，主要還是在於知名雜誌《浮華世界》(Vanity Fair)的攝影暨圖片編輯，瑞秋·威廉斯(Rachel Williams）。瑞秋是安娜「假名媛」風波的主要受害者之一，2人在一場時尚派對上相識，並很快就成為閨密，一同進出高級餐廳、享受Spa與私人健身課程，一開始安娜還會自己支付這些活動的費用，直到一趟摩洛哥之旅。有一次，安娜邀請瑞秋和其他幾人一同前往摩洛哥度假，在摩洛哥的高級酒店裡，幾人享受著各種奢華的服務，一週下來費用高達約6萬2千多美元，折合台幣近200萬。在結束旅程準備結帳離開時，安娜的信用卡卻出了問題，導致她無法刷卡付帳，安娜說服瑞秋先行墊付，在眾目睽睽之下，瑞秋雖然覺得奇怪，卻也不得不硬著頭皮先行代墊，而這筆費用足足比她一整年的薪水還多。回到紐約後，安娜遲遲沒有照在摩洛哥的承諾，將錢還給瑞秋，讓瑞秋感到十分詫異；且由於安娜開始在上流社會有點名氣，有關她身分的不同版本也隨之曝光，這些人發現，他們所認識的安娜似乎有著不同的面貌，一會是俄羅斯億萬石油大享的女兒，一時又是德國貴族後裔，讓他們不禁開始懷疑安娜的真實身分。除此之外，安娜所下榻的高級酒店也開始發現，安娜除了每次100美元的慷慨小費外，並未支付過其他費用，累積已欠款3萬美元之多，因而扣留了她的行李，並修改了房門的門鎖密碼。不過此時，安娜靠著偽造銀行帳單以及其他假文件，得到了一筆10萬美金的貸款，又揮霍了一段時間，直到再度債台高築、無力支付豪華交通工具的租金，各種詐欺的謊言便被逐一揭露，讓她終於在2017年7月被捕，並於2019年因欺詐、盜竊等多重罪名，被判處4-12年的有期徒刑、罰款2.4萬美金等處罰，當然，此時的安娜已無錢支付這些罰款。在審訊過程中，安娜的真實身分也終於曝光，讓眾人跌破眼鏡，她的本名是安娜·索羅金（Anna Sorokin），出生於俄羅斯，16歲時和父母一起移居德國，父母靠勞力活維持生計，省吃儉用送她去英國讀藝術學校。然而，遠赴倫敦求學後沒多久，安娜就輟學前往巴黎，並得到了在知名雜誌《Purple》實習的機會，開始接觸到時尚界及名媛圈，並被深深吸引，從此改名為安娜·德爾維，展開她用謊言堆砌的虛假人生。安娜的父母得知消息後驚訝不已，原來自己辛苦積攢給女兒讀書的錢，大多都被她用這種方式揮霍光了，外界也對安娜為何能在上流圈輕易行騙一事感到好奇。曾有心理學家分析，雖然安娜使用的不過是一貫的騙術，照理很容易識破，但在社群媒體充斥的時代，人們似乎更願意輕信社交帳號上的一切，在看著大量安娜與名流的合影時，很少有人會在一開始就核實真假，而是先接收到表面資訊；在安娜以一連串閃亮亮的物質吸引人們的注意力時，他們暫時幾乎看不到其他東西。由於情節太過離奇，安娜的故事已被買下版權，將成為Netflix上改編自真人真事的電視劇；至於被捕後的安娜，似乎仍在更新著她的個人IG，甚至在獄中寫起日記，而她每次出庭時，仍不忘穿著過去購得的名牌服飾，將法庭當成個人時裝伸展台的離譜做法，讓她的爭議再添一樁。