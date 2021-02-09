高市捷運局長吳義隆視察輕軌工地 肯定高捷春節運輸計畫
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-02-09 22:00:00
農曆春節連續假期即將到來，高市捷運局長吳義隆今(9)日視察輕軌C20~C17工地、輕軌行控中心及實際督導高捷公司輕軌線上運行作業，完整瞭解輕軌相關春節運輸計畫。吳義隆對於高捷春節運輸計畫及配套措施表示肯定，並向春節期間需輪班之現場人員致上感謝與勉勵，吳義隆責成全體捷運團隊，防疫期間應落實列車各項清潔消毒工作，並加強全程戴口罩等防疫宣導，提供民眾與旅客一個安全舒適的大眾運輸搭乘環境。
春節期間，高雄輕軌於2月28日前全線免費搭乘，高雄捷運將視人潮狀態機動加密列車班距載運，考量大年初三(2/14)及初四(2/15)為民眾出遊高峰期，除既定班距外，紅線每日加開五十八趟次、橘線加開四十趟次；輕軌系統以假日營運班距運行，大年初一(2/12)起至大年初五(2/16)延長營運至凌晨12點，亦將視人潮機動加密班距，尖峰時刻捷運每4分鐘即有一班車，輕軌最短約10分鐘一班車，以因應大量旅運需求。捷運局表示，高雄捷運與輕軌系統，串連高雄各大商圈以及知名景點，是走春旅遊交通最佳選擇，春節期間盛邀全國民眾踴躍搭乘輕軌與捷運暢遊高雄。