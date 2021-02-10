罪犯剋星！精湛畫技屢助破案 天才素描師的傳奇人生
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-10 10:00:00
有句話說「行行出狀元」，不論是否為外界眼中的夢幻職業，只要有心、有興趣，都有機會在工作中找到熱情和意義。美國有一名叫羅伊斯·吉布森（Lois Gibson）的女士，從事法醫素描師的工作已經30多年，藉著出色的繪畫技巧，至今已讓超過1000名的罪犯被繩之以法，也由於她曾經同為受害者的同理心，成功讓許多受害者卸下心防，提供罪犯特徵供吉布森繪製，讓吉布森成為美國有名的「天才素描師」、「罪犯剋星」。
1970年代初期，年僅20出頭的吉布森去到洛杉磯，準備一圓自己的演藝夢想，年輕時的吉布森面容姣好、身材玲瓏有緻，加上肯努力，也確實贏得一些在電影和雜誌上露臉的機會，然而，就在一切看似順風順水時，一起事件的發生，徹底改變了她的人生。1972年一個看似平靜的晚上，吉布森家中的門鈴響起，一名自稱是鄰居的男子來訪，或許是少不更事，吉布森沒有多想就開門，結果就遭對方以迅雷不及掩耳的速度衝入室內，將她壓在地上毆打，隨後更對她實施了侵犯。雖然吉布森在這次的事件中活了下來，但身心都遭受嚴重打擊，讓她遲遲提不起勇氣向外求援，她無法承受外界的目光，也害怕這樁醜事會打擊自己的演藝事業。也許是冥冥中自有安排，事發後過了一個半月，在一次外出時，吉布森竟然又見到了那天晚上對她施暴的男子，當時他因非法持有毒品而遭警方壓制、逮捕。那一刻，吉布森終於鼓起勇氣走上前，向警方指認男子的其他惡行，最終男子得到該有的法律制裁，吉布森也對自己的人生有了新的想法。她離開洛杉磯前往德州，在德州大學攻讀美術學位，畢業後從事了一陣子為遊客繪製畫像的工作，並在1989年轉任為休士頓警察局的法醫素描師。法醫素描師的工作，看似只需要高超的繪畫技巧，但實際的內容遠沒有這麼簡單。由於受害者的心理狀態普遍不佳，大多很難清楚描繪加害人的形象與特徵，甚至會下意識以「忘記了」為由，避免讓自己再次觸碰到恐怖的回憶，所以素描師的首要工作，就是要讓對方願意開口，並且不會因恐懼而出現記憶扭曲，導致描述失真；而同樣經歷過創傷的布吉森，完全能對受害者感同身受，所以通常能順利從受害人或證人口中，得到繪圖所需的正確描述，進而畫出嫌犯的肖像。在布吉森做為法醫素描師的30多年生涯中，有不少案件至今仍讓人嘖嘖稱奇。一般而言，法醫素描只是刑事調查的輔助項目之一，但吉布森繪製的畫像卻能直接當成通緝照片，甚至定罪證據，由於和罪犯本人高度相似，這些畫像不只幫助普羅大眾輕鬆辨認、提高警覺，甚至連罪犯本人，都曾有過因為看到吉布森畫的肖像透過媒體播放出來，嚇得立刻自己自首。除了幫助警方查緝罪犯，吉布森的專業觸角，甚至也能延伸到協尋失蹤人口，以及幫民眾尋找失散多年的親人上。在2007年，吉布森就曾因幫身分不明、臉部已嚴重腐爛的兒童死者，繪製生前的可能面貌，而在短時間內就破獲一起虐童致死的悲劇，這起案件便是知名的「葛蕾絲寶貝」(Baby Grace)事件，受害者是當時年僅2歲的女童蕾利安( Riley Ann Sawyers)，因被母親和母親的男友施暴而慘死。此外，蒂娜‧謝特(Tina Shiets)的案件也是讓吉布森聲名大噪的重要事例之一。1963年4月，年僅4歲的蒂娜因為母親車禍去世，留下自己和2個弟弟，外祖父母在無力同時撫養3人的情況下，而將2個弟弟送養。多年後，已經長大成人的蒂娜開始尋親，她掌握的資訊極其有限，而且弟弟們也被不同家庭輾轉收養，導致她手邊能找到的，只有2個弟弟4歲之前的照片，要想在廣大的美國找到弟弟們，簡直是大海撈針。雖然如此，蒂娜還是沒有放棄，她得知吉布森有能力根據描述和有限資料，繪製出與真人高度相似的畫像後，便上門求助。這個挑戰之所以棘手，是因為蒂娜的弟弟們這時都已是30多歲的成年人了，吉布森等於只能根據幾張舊照片，就還原出2人30幾歲時可能會長成的樣子。不過吉布森被蒂娜的手足之情感動，決定接下這個案子，並做了大量有關兒童年齡發展階段的研究，最後竟真的畫出弟弟們的擬真畫像，而在1995年找到蒂娜的2個弟弟們。彷彿生來就是為了這個使命一樣，30多年來吉布森繪製的畫像，已成功讓至少1266名罪犯為自己的罪行付出代價，她也因此打破金氏世界紀錄，成為「全世界幫助識別罪犯最多的畫像師」。吉布森甚至還成立了自己的法醫繪畫學校，親自教導學生如何根據有限的提示和片段，勾勒出犯罪分子的輪廓，希望藉此繼續幫助受害者，為他們伸張正義，相信即使時代變遷、科技迅速發展，法醫素描師仍舊有其獨特的價值。對吉布森而言，這份冷門的職業也許賺不了大錢，卻是她認為極具意義的工作：「當我意識到僅需一幅肖像畫就能將兇手繩之以法，讓我遭受過的悲劇不再重演時，我徹底愛上了這份職業。當我知道警方用我在一小時內畫出的素描成功抓捕到罪犯時，我開始沈迷於抓罪犯。我非常熱愛這份工作，也從未想過停止用我的畫作來抓捕犯罪分子。」
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