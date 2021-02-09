NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

大樂透17連槓　下期頭獎上看5.5億

記者張志康/綜合報導

2021-02-09 22:08:42

台灣彩券、台彩、樂透、開獎、威力彩、財神爺
▲台灣彩券表示，本期大樂透17連槓。（圖／NOWnews資料照）
台灣彩券今（9）日公布第110012期大樂透派彩結果，台灣彩券表示本期大樂透頭獎未開出（連17摃)，下期(2/10)預估銷售2.5億元，頭獎累積金額上看5.5億元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣彩券表示，2月9日大樂透春節大紅包獎項開出37組，總中獎注數為46注，其中31組為單注中獎，3組為2注均分，3組為3 注均分，活動截至本期為止累積開出大紅包組數為37組，未達360組，次期（2月10日）將繼續加開春節大紅包。
台灣彩券透露，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共46家，其中，位於南投縣竹山鎮的「大亨寶彩券行」於103年至106年4年間累計開出過6次春節大紅包獎項，本次為第七次開出；台中市石岡區的「吉米商行」在106、108年亦曾開出過春節大紅包獎項，今晚第四度開出。基隆市暖暖區的「碇內彩券行」107年、108年春節期間均開出過大樂透頭獎，109年間開出9.37億元大樂透頭獎的台中市南屯區「欣賦彩券行」也都在今晚再添一筆春節大紅包開出紀錄。
台彩表示，大樂透今年春節總共加碼360組100萬元的大紅包，扣除本期開出的37組，還有323組的100萬元大紅包待送出，明天(2/10)開獎的大樂透除了頭獎上看5.5億元，還將繼續加開9個獎號，想贏得大獎的民眾敬請把握機會。
詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。
關鍵字

NOW民調中心

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

繼續作答
您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
65.93%34.07%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀