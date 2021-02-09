大樂透17連槓 下期頭獎上看5.5億
記者張志康/綜合報導
2021-02-09 22:08:42
台灣彩券今（9）日公布第110012期大樂透派彩結果，台灣彩券表示本期大樂透頭獎未開出（連17摃)，下期(2/10)預估銷售2.5億元，頭獎累積金額上看5.5億元。
台灣彩券表示，2月9日大樂透春節大紅包獎項開出37組，總中獎注數為46注，其中31組為單注中獎，3組為2注均分，3組為3 注均分，活動截至本期為止累積開出大紅包組數為37組，未達360組，次期（2月10日）將繼續加開春節大紅包。台灣彩券透露，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共46家，其中，位於南投縣竹山鎮的「大亨寶彩券行」於103年至106年4年間累計開出過6次春節大紅包獎項，本次為第七次開出；台中市石岡區的「吉米商行」在106、108年亦曾開出過春節大紅包獎項，今晚第四度開出。基隆市暖暖區的「碇內彩券行」107年、108年春節期間均開出過大樂透頭獎，109年間開出9.37億元大樂透頭獎的台中市南屯區「欣賦彩券行」也都在今晚再添一筆春節大紅包開出紀錄。台彩表示，大樂透今年春節總共加碼360組100萬元的大紅包，扣除本期開出的37組，還有323組的100萬元大紅包待送出，明天(2/10)開獎的大樂透除了頭獎上看5.5億元，還將繼續加開9個獎號，想贏得大獎的民眾敬請把握機會。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。