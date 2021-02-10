挑選前摸彌勒佛求好運！新北市上班族首次集資刮中百萬元
記者顏真真/台北報導
2021-02-10 09:05:41
農曆新年假期啟動，不少人也會買彩券迎新年，尤其春節限量發行的「2000萬超級紅包」刮刮樂更是搶手，今（2021）年不僅有3個2000萬元頭獎，還有7個200萬元加BMW休旅車、520個100萬元，也陸續傳出有人刮中大獎的消息，就有新北市有4位上班族集資購買一本2000萬超級大紅包，挑選時還特地摸了摸彩券行店內的彌勒佛，祈求好運，沒想到第一次集資就刮中100萬元，幫自己加發年終獎金。
根據台灣彩券公司統計至2月8日止，「2000萬超級紅包」刮刮樂已刮出0個2000萬元、0個200萬元加BMW休旅車、103個100萬元。其中位在新北市新店區的立得彩券行，也有上班族集資刮中百萬元大獎。彩券行轉述，這次中獎的是4位在彩券行附近工作的上班族，集資購買了一本新春限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂。彩券行林小姐興奮的表示，這幾位上班族在附近工作，平常就有固定買刮刮樂的習慣，通常會利用中午吃飯時間或下班後呼朋引伴ㄧ起來買彩券，之前也有中過幾萬元的獎金，但刮中百萬獎金是第一次。而中獎人也向林小姐透露，之前看到許多報導都有提到集資買彩券，發現集資真的很好，每個人可以用較少的金額就可以買整本大面額的彩券來拼大獎，機會更多，因此這次他們就決定要集資來買。不過，購買的人也很重要，所以他們4人就決定推派偏財運最旺的一位同事來挑選刮刮樂，挑選時還特地摸了摸店內的彌勒佛跟彩券行老闆前兩天向土地公特地求來的發財錢母，祈求好運，沒想到第一次集資買刮刮樂就刮中大獎。