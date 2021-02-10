7注50元就中！大樂透百萬紅包中獎祕訣 8成電選1成包牌
記者顏真真/台北報導
2021-02-10 09:35:47｜2021-02-10 09:37:11
大樂透春節加碼已於昨日展開，除頭獎連17槓，今（10）日小年夜頭獎上看5.5億元，加開的360組百萬紅包獎項，首日開出37組46注中獎，今晚將續開323組百萬紅包。而根據台灣彩券公司統計，首期中獎的46張彩券，平均單張投注金額376元，其中有7張只花50元，但有8成3都是電選，有11%是包牌中獎，還有一名幸運兒是多期投注連續購買10期。
根據台灣彩券昨日公布的首期百萬春節紅包派彩結果，總計開出37組46注中獎，其中31組為1注獨得，每注各得100萬元獎金，有3組為2注均分，每組各分得50萬元，另外3組則為3注均分，每注各分得33.3萬元獎金。而售出這期春節大紅包中獎彩券的投注站共46家，其中，位於南投縣竹山鎮的「大亨寶彩券行」於2014年至2017年4年間累計開出過6次春節大紅包獎項，這次為第7次開出；台中市石岡區的「吉米商行」在2017、2019年亦曾開出過春節大紅包獎項，今晚第4度開出。基隆市暖暖區的「碇內彩券行」2018年、2019年春節期間均開出過大樂透頭獎，2020年間開出9.37億元大樂透頭獎的台中市南屯區「欣賦彩券行」也都在今晚再添一筆春節大紅包開出紀錄。台灣彩券表示，大樂透今年春節總共加碼360組100萬元的春節大紅包，扣除昨日開出的37組，還有323組的100萬元大紅包將於今晚開獎。至於如何提高百萬大紅包的中獎率？台灣券券也公布昨日首期百萬紅包中獎人的買法。台灣彩券指出，昨日加碼首期第110000012期春節大紅包中獎彩券共46張，有83%都是電選，自選只有17%，但有5張、約11%的人採包牌方式中獎中獎，其中2張包7個號碼（7連碰，投注金額350元）；2張是包8個號碼（8連碰，投注金額1400元）；另有1張是9連碰（4200元）。而中獎的46張彩券，平均單張投注金額為376元，其中有7張只花50元就中獎，還有1名幸運兒是以多期投注方式連續購買10期，從1月19日台灣彩券宣布春節加碼當天開始買，每期購買50元，於昨日當期中了百萬元。