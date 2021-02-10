為何吃西餐都會先上一份麵包？「背後用意」曝：原來如此

許多人在生日當天或情人節等特別的日子裡，都會到西餐廳慶祝一波，不過，大家有注意到這個細節嗎？就是在點完餐後，服務生通常都會先送一份免費麵包，究竟原因為何呢？專攻美食領域的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄就分析「背後用意」，其說法主要有三。

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，關於西餐廳先上麵包的解釋主要有三，其中一種說法是，由於西餐的菜式都比較精緻小巧，後面的主菜基本上都填不飽肚子，因此會提前送上一份麵包，除了讓消費者增加飽腹感外，也能讓顧客感覺自己受到優待，提升對店面的好感度。

▲吃西餐時為何都會先送上一份麵包？搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄就分析「背後用意」，其主要意義有二。（圖／取自pixabay）

而另一種說法則是為了延續西方百年來的飲食文化歷史，《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，據說在以前，西方國家的酒館或餐廳都有特定的時間營業，且只提供一餐飯，甚至還是定點定價的，也就是說吃飯時間與菜色價格皆是固定的，若顧客錯過最佳飯點時間，店家就會送上一份免費麵包，畢竟不能讓客人白等著，所以這習慣就一直延續至今。

此外，《小乾倩倩的遊戲的美食》也提到，西餐比較講究，不像中餐那樣，菜一炒好就可以直接上桌，西餐的菜餚需要擺盤，要花費較多時間，在擺盤過程中，為了不讓顧客感到無聊或飢餓，便會先送上一份麵包，讓顧客先墊墊肚子。而顧客在吃麵包的同時，廚師大致上也擺盤完成了，顧客接便能馬上吃到重點主餐，這樣顧客就能感受到上菜速度的連續，避免發生「空等」情況。（編輯：許苡晴）