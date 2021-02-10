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過年想穿新鞋！她驚見「1雙左腳」急換貨　開箱後更崩潰

編輯中心/綜合報導

2021-02-10 15:47:44

▲有網友網購新鞋，沒想到收貨時卻讓她傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
▲有網友網購新鞋，沒想到收貨時卻讓她傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
現代人生活便利，經常都會選擇上網購買東西，但網路上購買的東西，品質可能就需要注意了。近日，就有網友抱怨，在網路上購買一雙鞋子，沒想到收到時竟都是「左腳鞋」，她便趕緊要求換貨，好不容易在過年前收到鞋，但開箱後卻讓她更崩潰，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆怨公社》表示，想在過年能有個新鞋穿，於是在購物網上訂了鞋子，沒想到第一次收到貨時，發現送來的鞋居然都是「左腳」，無奈的原PO只好趕緊退換貨，幸好貨運趕在小年夜前就送到了，她不禁感嘆「真是辛苦貨運了！」
▲原PO第一次收到，竟然都是左腳的鞋子。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲原PO第一次收到，竟然都是左腳的鞋子。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
沒想到的是，原PO打開箱子一看，廠商這次送出的卻是「一雙右腳鞋」，甚至還是同尺寸的另一隻腳，這讓她忍不住崩潰「早知道，先開箱再讓貨運離開，而且貨都送不完了，貨運才不會再繞來一次」。
許多網友看完也紛紛回應，「天阿，愈換愈離譜」、「趕快去買彩卷，你會連續中頭彩」、「同一尺寸另一腳這句話是存心笑死我嗎」、「這次不用退了，賣家會送你另外兩隻，買一送一算補償」、「沒關係，等到有人會買到會右右跟妳換的」、「怎麼那麼好笑」、「很想安慰你，但太好笑了」。（編輯：許智超）
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