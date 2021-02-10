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青龍獎／劉亞仁、羅美蘭抱走影帝后　宋仲基引言帥翻

記者羅凌筠/綜合報導

2021-02-10 16:20:00

▲劉亞仁（左）、羅美蘭抱走青龍獎影帝、影后。（圖／翻攝SBS Entertainment YouTube）
▲劉亞仁（左）、羅美蘭抱走青龍獎影帝、影后。（圖／翻攝SBS Entertainment YouTube）
韓國電影盛事「第41屆青龍電影獎」昨（9）日舉行，34歲劉亞仁以《收屍人》零台詞的精湛演技，打敗李秉憲、李政宰、鄭雨盛、黃晸玟，2度獲得影帝殊榮，羅美蘭從金喜愛、申敏兒、全度妍（又譯：全道嬿）、鄭有美等勁敵中脫穎而出，以喜劇《政客誠實中》奪下影后。
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劉亞仁在《收屍人》裡表面以賣菜維生，實際上為黑道提供處理屍體的服務，他為戲增重15公斤，片長100分鐘完全沒有台詞，靠肢體表情形塑角色，劉亞仁表示電影預算很低，拍片環境很困難，也擔心作品質量受影響，但是拍攝這部作品最有價值的地方是，能和了解電影意義的導演一起工作，作為演員他也因此重新檢視表演初心。
本屆最佳電影由李秉憲《南山的部長們》奪得，《魔鬼對決》朴正民封最佳男配角、《菜英文沒在怕》李絮封最佳女配角，最佳男女新人分別是《堅持》劉台午、《福氣啦！燦實》姜末琴，《收屍人》劉亞仁、《82年生的金智英》鄭有美抱走人氣獎，典禮由金憓秀、柳演錫搭檔主持，宋仲基擔任引言人，為受疫情重挫的韓國電影打氣。
▲劉亞仁（左）、鄭有美戴口罩領取人氣獎。（圖／翻攝SBS
▲劉亞仁（左）、鄭有美戴口罩領取人氣獎。（圖／翻攝SBS Entertainment YouTube）
▲宋仲基擔任引言人。（圖／翻攝SBS
▲宋仲基擔任引言人。（圖／翻攝SBS Entertainment YouTube）
 
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