蔡英文拜早年 願台灣人像去年一樣團結有力、防疫拚經濟
記者劉育辰／綜合報導
2021-02-10 18:00:00
今（10）天是小年夜，總統蔡英文除了慰勉行程外，也特地透過影片向台灣民眾拜年，並許下今年的台灣人也能如同去年一樣「團結真有力」，一起扭轉疫情、牛轉乾坤，讓經濟更繁榮、景氣更暢旺。
蔡英文在今天發布的拜年影片中提到，去年是辛苦的一年，記得也是從去年的農曆新年開始，疫情陸續擴散，全世界的人們，生活都因此被攪亂，今年隨著全球疫苗的施打率逐漸提高，希望不只台灣生活如常，全世界也可以恢復正常。對於疫苗的取得，台灣是採取外購與國內研發雙軌並行，先取得的疫苗，將會讓最前線的醫護人員和必要人員優先施打，後面陸續到位的疫苗，也會逐步規劃施打的順序，讓所有台灣人都可以受到疫苗的保護。蔡英文也說，今年因為疫情的關係，很多在國外的台灣人無法回到台灣過年，也有些民眾現在還在集中檢疫所，或防疫旅館隔離，她也要謝謝所有人的配合，也要在過年時來問候大家，祝福大家不論身在世界的何處，都平安健康，萬事順利，等到疫情趨緩，都可以恢復交流，一切如昔。至於她的新年願望，就是希望今年所有的台灣人民都像去年一樣，團結真有力，一起來扭轉疫情、牛轉乾坤，讓經濟更繁榮、景氣更暢旺。