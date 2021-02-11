屏縣砂石場首度聯合年終大洗掃 降低空污安心過好年
記者黃正忠／屏東報導
2021-02-11 01:49:25
年關將至，屏東縣政府環保局首度與縣內64家砂石場合作進行聯合大洗掃，協調砂石場及疏濬工程業者共同進行重點道路年終聯合大洗掃作業，總計2天共出動2台掃街車、20台加壓沖洗水車及2台灑水車、8台山貓及至少12名執行人員進行查核作業，總計執行長度78公里，預計可削減597公斤之PM10排放量，讓春遊民眾有個空氣清新的年假。
為還給返鄉民眾乾淨的回家道路，傳達屏東安心過好年的理念，環保局鎖定台1線、台3線、台22線及屏185線等砂石車輛經常性行駛路段，已於今年1月21日邀集警察局、鄉公所、砂石場聯誼會、疏濬工程單位及相關道路主管機關，並結合本縣營建工地、砂石場及洗掃街計畫共同召開重點道路聯合大洗掃研商會議。協調砂石場及疏濬工程配合提早春節前停工，統一調度洗掃機具要求轄區內大型工地及砂石場，於年前除針對所轄認養區域需確實洗掃外，亦需完成工區內整理，以防止道路塵揚逸散情形發生，減少空氣汙染。此外，要求於春節期間，大型營建工地、疏濬工程及砂石場每日皆需有指派聯絡人，建立共同管制窗口，有污染立刻解決，以免有任何車行揚塵情事。 環保局呼籲，各事業單位應共同注意空污防制，環保無假期，春節期間，只要發現污染，將立即開罰，讓我們共同攜手維護屏東縣空氣品質。屏東縣政府環保局維護空氣品質春節不打烊，為維護屏東縣好山好水的努力，呼籲各事業單位應主動做好各項污染防制設施與自主管理，以善盡企業對環境保護之責任。