外送飲料沒蓋好灑出！她見外送員「1舉動」暖哭：過分了
編輯中心/綜合報導
2021-02-10 22:17:27
近年來美食外送平台崛起，民眾僅需在家動動手指上網，就有美食送上門。對此，就有網友分享，叫外送點了3杯飲料，但其中一杯因為蓋子沒蓋好打翻了，她原本想說就算了，結果外送員卻在2個小時後，送來三杯全新的飲料，讓她非常感動，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，當天一如往常要開會，於是便叫了外送飲料，結果外送員抵達時卻不斷向她道歉，因為其中一杯飲料沒有蓋好，中途不小心灑了出來，沒想到外送員不但熱心地幫她聯絡客服，還說要補一杯飲料，原PO也立即說「沒關係，外送平台會退一杯飲料的錢給我，不要花錢買」。兩個小時過後，外送員竟冒著風雨出現在診所門口，手上還拿著全新的3杯飲料，原PO馬上詢問「是否有自己出錢？」想說如果有的話就補給他，結果外送員直說「沒有」，下秒就立刻離開了，這讓她忍不住說，「謝謝你讓冷冷的天溫暖了，真的太過分了」。許多網友看到也紛紛回應，「太暖了吧」、「感覺追上去會有劇情外的發展」、「要抱緊處理嗎？超過了吧」、「小費給起來」、「連老公都不知道有沒有這麼貼心，太難得了」、「真過份，要是讓我遇到，一定給爆小費」、「其實是想多看妳一次」、「這社會怎麼還有這麼好心又溫暖的人」。（編輯：許智超）