拜登檢討政策 TikTok美國事業易主踩煞車
中央社
2021-02-11 08:50:30｜2021-02-11 08:51:08
（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）華爾街日報引述知情人士說法報導，美國總統拜登檢討前朝因應中國科技業潛在風險的作為時，華府強迫短影音平台TikTok美國事業易主甲骨文等美商的計畫無限期擱置。
去年夏季，時任美國總統川普以國家安全為由，逼迫北京字節跳動科技有限公司出售旗下TikTok美國事業，甲骨文（Oracle）與沃爾瑪（Walmart）等美商組成的買家之後同意接手。但在字節跳動成功發動法律挑戰後，這筆交易陷入停擺。報導援引的知情人士說，字節跳動代表持續與美方國安官員交涉，討論聚焦資料安全及如何防範中國政府取用TikTok掌握的美國用戶資訊。拜登上任僅3週，行政團隊仍在研議如何因應中國科技公司蒐集數據構成的潛在安全風險。報導寫道，美方短期內預料不會就如何解決TikTok問題做出決定。白宮國家安全會議（NSC）發言人霍恩（EmilyHorne）表示：「我們計劃研擬保全美國數據的全面做法，因應我們面對的各種威脅，這包含中國應用程式與其他軟體在美國運作構成的風險。未來幾個月，我們預計根據對風險的全面了解檢視個案。」川普去年夏季揚言下令禁用TikTok，並頒布行政命令，要求字節跳動為TikTok美國事業找到接手的買家。微軟（Microsoft）退出競購行列後，以甲骨文、沃爾瑪為首的美商與字節跳動達成協議，將成為總部設在美國的新公司TikTok Global股東。去年11月，TikTok在華府的聯邦上訴法院聲請撤銷美國外來投資審查委員會（CFIUS）要求字節跳動轉讓TikTok美國事業的命令。本案懸而未決時，其他聯邦法院多次以裁定阻擋美國政府封殺TikTok。川普政府官員主張，字節跳動等中國科技公司可能配合北京要求，被迫交出手中的美國用戶資料，因而構成國安威脅。相關中國企業雖多次駁斥，美國國會跨黨派議員仍認同川普政府的疑慮。拜登政府領銜檢討前朝作為的官員則有不同見解，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）曾公開批評川普打擊華為技術有限公司等中國廠商的做法單邊，未與其他西方國家協調。報導引述知情人士表示，甲骨文、沃爾瑪等美商仍有機會為TikTok美國事業覓出路，但關鍵是拜登政府怎麼處置前朝對TikTok發動的作為。知情人士說，新交易很可能與去年9月協議不同，部分原因在於TikTok不再面對立即下架威脅。TikTok美國事業易主也需要中國主管機關同意。為保全TikTok抓住年輕人心的獨門影片推薦演算法，中國政府去年8月底公告調整後的「中國禁止出口限制出口技術目錄」，字節跳動掌握的多項技術名列其中。（編輯：周永捷）1100211