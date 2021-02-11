刮刮樂到底要怎麼選？達人曝光「3秘訣」：中獎率爆衝7成
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 09:16:10
每年到了過年這時候，台灣彩券總是推出許多不同款式的刮刮樂，也為因應過年加碼不少獎項，讓不少民眾都會買個幾張來試試手氣，不過，刮刮樂到底應該怎麼買才更容易中呢？就有刮刮樂達人出面分享3秘訣。
據《TVBS》報導，刮刮樂達人陳偉民表示，挑選號碼時，「千萬不要以自身的幸運數字來挑選」，要根據機率、科學的角度，例如眼前有5張刮刮樂，流水編號1~5，第一張要先買中間3號，如果沒有中獎的話，前一號與後一號就很有機會，或者買4號與6號沒有中獎，「5號一定中」。而第二個秘訣，陳偉民表示，可以觀察彩券行的小紙箱，然後選定1000及2000元的刮刮樂下手，這2款是政府要求的限定款，中獎率高達7成，每10張僅有2~3張不會中，但是中獎率不等於回饋率，以2000元彩券來舉例，一本18張共3.6萬元，整本帶走獎金回饋率將近6成，等於可以拿回2萬多元。而所謂的小紙箱就是，每間彩券行桌上都會有回收未中獎的刮刮樂，這個小紙箱可大有來頭，「要是發現沒中的刮刮樂號碼是連號，就要趕緊衝進彩券行把同一本其他的刮刮樂買下，中獎率直接飆升到75%，但記得這個方法只限定1000及2000元的2款刮刮樂。最後，陳偉民分享第三個訣竅，鎖定舊款刮刮樂，刮刮樂銷售一段時間後，在「兌獎截止日」前就會回收，而且該產品中多少頭獎都會公布在官網上，舉例來說若有某款銷售許久的刮刮樂大獎都還沒有被刮出，也就代表此款刮刮樂一定要買，中獎機率相對其他款來說較高。（編輯：張嘉哲）