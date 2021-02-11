刮刮樂到底要怎麼選？達人曝光「3秘訣」：中獎率爆衝7成

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刮刮樂達人陳偉民表示，挑選號碼時，「千萬不要以自身的幸運數字來挑選」，要根據機率、科學的角度，例如眼前有5張刮刮樂，流水編號1~5，第一張要先買中間3號，如果沒有中獎的話，前一號與後一號就很有機會，或者買4號與6號沒有中獎，「5號一定中」。

▲刮刮樂達人分享三種容易中獎的秘訣。（示意圖／讀者提供）

陳偉民表示，

陳偉民分享第三個訣竅，鎖定舊款刮刮樂，