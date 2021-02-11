我們撐過來了！部桃醫護合唱《扛得住》 萬人感動淚崩
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 09:44:58
中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布「衛生福利部桃園醫院醫護染疫危機解除」，而從爆發醫院群聚感染到今（11）日一共是28天，在這逼近一個月的時間，各界都非常關注這起事件，也是從去年台灣在防疫的表現上，出現最大的危機。對於危機解除，桃園醫院急診醫護昨（10）日在Youtube上傳合唱《扛得住》的影片，搭配動容的自白，引發不少網友淚崩。
影片以「2021年1月21日，媽，我今天不回家了」為開頭，接著是一連串醫護穿防護衣的照片集，中間穿插不同醫護人員唱歌的畫面，影片文字寫著「部桃防疫一年多了，每天戰戰兢兢從未鬆懈的我們，突如其來的一場危機，讓我們都深陷無法想像的沼澤」，而這時歌詞唱到「永不退縮，肩膀扛著都是夢，希望我能成為你的英雄」令人動容。接著來到副歌唱到「我們一生一條路，心裡有話總是說不出，苦一點，累一點算什麼，我一定扛得住，人生總是起起落落，還要堅強的生活，哪怕天塌下來，只要有你一起度過，我會扛得住」，此時畫面來到近幾日得部桃清零計畫、民眾送食物到醫院的照片，文字寫著「醫護的團結讓我們有重新站起來的有氣，一路走來多虧有您，總是關心著部桃，給了我們繼續前行的動力，何其有幸，感謝有您」。影片最後，搭配醫護人員因長期配戴N95口罩，臉上都有烙印的照片，向醫護們喊話「堅守崗位的部桃夥伴們，我們終於撐過來了！由衷感謝桃園各大醫院急救護單位，當我們最強的後盾，燈不熄，夥伴們加油！我部桃，我驕傲！」。影片一出，立刻衝破萬人觀看，不少網友紛紛回應「看到雞皮疙瘩，謝謝你們守護台灣」、「真的太猛了...看到好想哭」、「真的有夠感人！謝謝全體部桃的醫護」、「隨然這真的是台灣防疫的大危機，但感謝有你們，由衷感謝」、「我台灣我驕傲！謝謝部桃醫護的努力」、「看到落淚了....真的有夠感人，謝謝你們」。（編輯：張嘉哲）