家電紙箱驚見「戴帽人臉」霧煞煞！真實用途曝光：學到了
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 10:02:41
民眾購買電器用品時，商家總會透過紙箱包裝寄送，以此來保護商品，而紙箱上也常有著各種標章、標示。不過，就有一名網友指出，自己在紙箱上看到「戴帽人臉」圖案，讓他疑惑背後用途，而引來許多內行人解答真相。
原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，其於內文好奇詢問「想請教大家，家裡電器紙箱上這個人像圖，是有什麼作用嗎？」隨後他便貼出一張照片，只見畫面中，紙箱上有個正方形圖示，框內則有個微笑人臉，且戴著紳士帽子。問題一曝光，就引來許多網友熱議，「到府服務？」、「我覺得好可愛」、「插頭嗎？」、「我也想知道」、「覺得很特別」；隨後就有內行人解答真相，「機器正面！！」、「就是正面啊！」、「表示此面是商品正面，小心碰撞」、「正面，日本包裹也有企鵝正面圖案表示正面+天地無用（不可倒放意思）」、「可能是某個機器的正面，代表拆封時可能要注意或是搬運時要留意」。知曉該圖案的用途後，不少人也紛紛驚嘆留言，「長知識了，謝謝」、「奇怪的知識+1了」、「謝謝您讓我長知識了」、「真的，學到了」、「長知識啦」。（編輯：陳雅雲）