爸退休買高粱「珍藏10年」不捨喝！過年一開箱臉綠：太扯
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 13:17:18
農曆過年期間，親朋好友都會齊聚一堂敘敘舊，有些人也會拿出平時珍藏、捨不得品嘗或使用的好物和大家分享。不過，就有一名網友指出，自家爸爸買了一甕高粱當作退休紀念，等了十幾年最近終於準備品嘗，沒想到一開封卻讓他臉綠直呼「心情有夠複雜」。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自家爸爸退休時買了一甕紀念酒，於民國99年在花蓮酒廠買了97年台灣高粱，隨後就把它封住，一直放在家中角落。但近期爸爸就心血來潮，想開箱品嘗看看，卻發現整個甕重量十分輕盈，開封後一看竟發現半滴酒不剩，僅能聞到酒香，讓全家人都相當傻眼，「這樣的封條到底對不對，當初買時也不可能拆開檢查是否密封，這個塑膠蓋子到底有沒有封住拉！！！！」他也無奈替老爸叫屈，每年過年都忍住不喝，過了十幾年，沒想到酒就這麼憑空消失，「到底是哪裡錯了！！！為什麼阿！！！！！」原PO最後也解釋，瓶子完整沒有裂縫，「一直靜靜地站在儲藏室口...沒人偷喝的情況下是為什麼...你能想像等了一杯酒等了10年的老爸，今天心情有夠複雜..」。貼文一曝光，隨即就引來網友熱議，「我們家的黑豆酒也是，打開全沒了」、「一滴不剩真的誇張，還好我都忍住沒買這麼大的」、「不錯了啦！至少你還有聞到10年的酒香」、「比悲傷更悲傷的故事」、「等10年還喝不到有點...哈」、「這個故事告訴我們要及時行樂」。其中就有內行人點出問題點，「如果沒有封好會揮發，我們之前也沒注意有幾瓶有些揮發，之後每瓶都用保鮮膜包起來」、「如果因為陶甕有毛細孔，然後讓酒精水份不斷的流失，在陶甕的周圍塗上厚厚一層土，在包上保鮮膜是不是也有避免流失蒸發的效果」、「要用保鮮膜封住瓶子，不然這是正常揮發」、「要藏酒也要有常識呀！譚底要封蠟，譚口要再用塑膠袋封過」。另外也有人針對存放地點給予建議，「存放地點完全不能曬的到太陽，而且溫差越低越好」、「高粱會揮發，建議封蠟然後放在溫差變化小，濕度稍高的地方收藏」。（編輯：陳雅雲）
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