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洛杉磯多名國會議員賀年　不分黨派支持台美友誼

中央社

2021-02-11 16:01:34

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲ 民主黨聯邦眾議員劉雲平與多名其他黨派議員，發布賀年影片肯定台美友誼。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）駐洛杉磯台北經濟文化辦事處今天發表9名民選政要的賀年影片，5名聯邦國會議員不分黨派，表達支持台美深化關係的立場。
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適逢農曆新年，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處今天在美西時間小年夜這天，貼出南加州、亞利桑那州選出的5名聯邦眾議員、4名加州參眾議員預錄的影片，向台灣僑胞賀年。
「我在台灣出生，3歲半來美國。」洛杉磯選出的民主黨聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）用中文問候僑胞，他在影片中表達支持台灣參與國際組織，主張台灣防疫表現值得美國效法。
劉雲平表示，台灣是美國及加州的重要貿易夥伴，他身為眾議院外交委員會成員，支持台美友好關係。
同為民主黨的華裔聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）以「恭喜發財，新年快樂」拜年，她稱讚駐洛杉磯辦事處，在處長黃敏境的帶領下，於疫情期間捐贈口罩、食物等善行，期許僑胞在新的一年發揮牛的堅毅精神，攜手度過難關。
共和黨的韓裔聯邦眾議員金映玉（Young Kim）祝賀在美台灣人「牛年快樂」，過去一年雖然有許多挑戰，但美國人與台灣人都發揮了堅忍不拔的精神面對。
金映玉表示，台灣是美國的堅強盟友，共享自由與民主價值，她很榮幸代表選區內眾多美籍台灣人，體會到台灣人深厚的文化內涵、豐沛的商業活力及對民主的熱愛，她將在國會繼續支持強化台美關係。
同樣具有韓裔背景的共和黨聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）祝福台灣僑胞，儘管今年慶祝農曆新年的方式與以往不同，但在疫苗逐漸普及的情況下，新的一年代表新的希望，期待早日恢復正常生活。
亞利桑那州選出的民主黨聯邦眾議員史丹頓（GregStanton）肯定駐洛杉磯辦事處對強化台美關係的努力，提到鳳凰城與美國各地的台商對美國經濟的貢獻，未來一年，美國在走出疫情與重建經濟過程中，台商扮演重要角色。他並向台灣企業喊話「請投資鳳凰城」。
5名聯邦國會議員之外，另有加州議會的民主黨參議員盧比歐（Susan Rubio）、村土康郎（AlMuratsuchi），共和黨眾議員陳立德（Phillip Chen）、民主黨眾議員周本立（Ed Chau）錄影對台灣僑胞獻上新年祝福。（編輯：周永捷）1100211
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