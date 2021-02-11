初一至初五 高雄輕軌延長營運到晚上12點
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-02-11 16:00:00
農曆春節連續假期到來，高雄市政府捷運工程局除向輕軌及捷運輪班之人員致上感謝與勉勵外，亦責成輕軌營運團隊，防疫期間應落實列車各項清潔消毒工作，並應加強全程戴口罩等防疫宣導，提供民眾與旅客一個安全舒適的大眾運輸搭乘環境。
高雄輕軌大南環線1月12日起投入試營營運，路線由原先的8.7公里延長至12.8公里，服務範圍由現行14站增為23站，至2月28日前全線免費搭乘，原營運至晚上10時，現配合農曆春節連續假期初一至初五營運時間延長到晚上12時端站對開才收班，期間亦將視人潮機動加密班距，尖峰時刻輕軌最短約10分鐘一班車，以因應大量春節假期旅運需求。捷運工程局表示大南環段營運自110年1月12日起正式開通，路網從C32南凱旋公園站經C1籬仔內站至C17鼓山區公所站，目前配合政府防疫政策，提醒旅客只要進站就需配戴口罩，所有列車均每日定時消毒，車站部分針對旅客接觸較頻繁的機器設備會增加清潔頻率，主要熱點更達每小時擦拭1次，請旅客安心搭乘。 捷運工程局進一步表示，高雄捷運與輕軌系統，串連高雄各大商圈以及知名景點，春節假期間捷運警察隊亦加派警力協助執行輕軌安全維護，提供市民及旅客最安全方便的交通運輸環境，是走春旅遊交通最佳選擇，誠摯邀請市民朋友搭乘輕軌與捷運暢遊高雄。