春節假期遠離痛風 醫生提供三要三不法則
記者陳志仁／新北報導
2021-02-12 14:00:00
春節圍爐團聚，民眾總是少不了豐盛大餐，加上喝酒助興小酌一番；不過，過年期間餐餐無忌，大魚大肉山珍海味，小心痛風找上門，結果因此疼痛難耐、無法行走，影響出遊興緻。
衛生福利部臺北醫院風濕免疫科主任蔡凱倫表示，痛風！痛風？為什麼叫「痛風」，因為發作起來，連風吹過去都會感覺疼痛；痛風是一種常見關節炎，好發在大腳趾，腳踝，膝蓋部位，所引發的急性疼痛，通常一痛起來一整天痛到都不能行走。蔡凱倫指出，痛風形成的原因，是關節內有尿酸結晶沉澱所引起的免疫反應，身體尿酸濃度不穩定時，就會引發急性關節炎，大吃大喝就是引起尿酸濃度不穩的最大兇手之一；往年在過年期間，因為痛風急性發作痛到跑醫院的病人，約比平常增加一到二成。蔡凱倫提供遠離痛風的三要三不法則，一是「要持續用藥」，若原本就有使用降尿酸藥物，如痛酸立克，福避痛，達理痛，優諾等，應繼續按時服用藥物，有按時服藥，當然發作機會就越小；其次，「要適度喝水」，適度的飲水，可幫助尿酸從腎臟排除，減少尿酸的堆積。第三是「要保暖」，痛風好發在末端關節不是沒有原因，越冷的地方，依物理原理溫度越低，結晶更容易沉積，光是天氣冷，腳冰，就可以讓痛風發作。蔡凱倫說，三不則是「不吃高普林食物」，如內臟類:牛、豬、雞，鴨的肝或心，及雞胗、雞腸、有殼海鮮蝦蟹等，這類每100公克含100至1000毫克普林的高普林食物，盡量不要吃；真的很嘴饞，建議淺嚐即止，不要超過半顆拳頭的量，減少痛風發作機會。其次「不喝酒精和含糖飲料」，高普林的啤酒、酒精濃度高的烈酒，及含糖飲料如珍珠奶茶，都會抑制體內尿酸的代謝，進而讓尿酸在體內堆積更多；第三是「不要熬夜」，熬夜身體代謝更差，尤其是方城之戰麻將打整晚，除了痛風發作，還有其他問題都容易發生。