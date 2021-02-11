逾百年未破產　諾貝爾獎資金從何而來？

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▲諾貝爾是一名發明炸藥的化學家，他成功發明硝化甘油炸藥並申請了專利，透過炸藥成為富翁。（圖／翻攝諾貝爾獎官網）

諾貝爾一生沒有結婚也沒有子女，他最後決定成立諾貝爾獎並將自己的遺產作為獎金來源，獎勵為科學有重大貢獻者。據估計，諾貝爾辭世時留下約920萬美元（約台幣2億6千萬）遺產，諾貝爾獎基金會利用這筆錢購入國債或是進行其他投資，並將利息和收益用來頒發獎金，但卻因為收益實在太低，一度面臨資金快花光的窘境。

直到1953年，瑞典國家銀行向基金會提供一筆鉅額捐款，另外美國也一同為諾貝爾基金會護航，讓資金投入高報酬的股票市場和房地產，穩定增加。根據2017年的基金會財報，諾貝爾基金會資產高達29.9億（約新台幣98億）瑞典克朗，因此保證獎金來源充足無虞。