逾百年未破產 諾貝爾獎資金從何而來？
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-02-11 15:23:59｜2021-02-11 15:27:17
被視為科學界最高榮譽的諾貝爾獎，是依據瑞典同名化學家諾貝爾的遺囑設立，獲獎者還能獲得還能分得一筆1000萬瑞典克朗（約新台幣3300萬元）的高額獎金。從1901年開始，諾貝爾獎已經頒發超過100年，但獎金到目前為止都沒有用完，令人好奇諾貝爾到底多有錢？
事實上，諾貝爾是一名發明炸藥的化學家，他成功發明硝化甘油炸藥並申請了專利，先後在瑞典和德國創辦工廠，卻發生爆炸意外造成重大傷亡；為此諾貝爾潛心研究出安全的新型雷管，解決了炸藥容易意外引爆的問題，並到美國建新工廠，透過炸藥商品，他累積了大量財富，並且把資金投入石油及重工業領域，成為當時的大富翁。
諾貝爾一生沒有結婚也沒有子女，他最後決定成立諾貝爾獎並將自己的遺產作為獎金來源，獎勵為科學有重大貢獻者。據估計，諾貝爾辭世時留下約920萬美元（約台幣2億6千萬）遺產，諾貝爾獎基金會利用這筆錢購入國債或是進行其他投資，並將利息和收益用來頒發獎金，但卻因為收益實在太低，一度面臨資金快花光的窘境。
直到1953年，瑞典國家銀行向基金會提供一筆鉅額捐款，另外美國也一同為諾貝爾基金會護航，讓資金投入高報酬的股票市場和房地產，穩定增加。根據2017年的基金會財報，諾貝爾基金會資產高達29.9億（約新台幣98億）瑞典克朗，因此保證獎金來源充足無虞。