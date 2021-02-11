除夕財神爺現身桃園！大樂透頭獎一注獨得
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-11 22:04:14｜2021-02-11 22:11:24
財神爺小年夜眷顧台中霧峰，5.3億頭獎由一人獨得，今（11）晚除夕大樂透頭獎金額1億元在桃園市大溪區「沅亨商行」開出，同樣由一人獨得，下期（12日）預估銷售金額為3億元，頭獎金額保證1億元。
今天大樂透春節大紅包獎項開出26組，總中獎注數為35注，其中22組為單注中獎，1組為2注均分，2組為3 注均分，1組為5注均分﹔活動截至本期為止累積開出大紅包組數為96組，未達360組，次期(2月12日)將繼續加開春節大紅包。本期開出春節大紅包獎項的35家投注站，其中，位於新竹縣竹北市的「鑫富發彩券行」曾於108年開出過一次春節大紅包獎項，今年加碼首期（9日）和今晚也都開出百萬大獎，是今年以來首家連莊的投注站，春節大紅包的累計開出次數已達3次；台中市沙鹿區的「鑫寶金財神彩券行」在109年兩度開出大樂透頭獎，今晚則是第8次開出春節大紅包獎項，堪稱最受財神爺眷顧的投注站之一；此外，新北市泰山區的「亨鑫彩券商行」除了今天晚上開出春節大紅包獎項外，105年的大年初二亦曾開出過1.22億元的大樂透頭獎。此外，本期（11日）威力彩頭獎未開出（連24摃），下期（15日）預估銷售1.2億元，頭獎累積金額上看4.9億元。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。