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泡麵桶上暗藏機關？行家曝「真實吃法」：20年都沒發現

編輯中心/綜合報導

2021-02-11 23:50:36

泡麵
▲桶裝泡麵上其實暗藏「神祕機關」。（示意圖／翻攝PhotoAC）
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日，以美食、料理聞名的搜狐號《愛分享的美食小咖》提到，很多人喜歡桶裝的泡麵，只需要一壺熱水就能享用相當方便，不過桶裝泡麵上其實暗藏「神祕機關」，坦言「吃了20年才發現！」
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《愛分享的美食小咖》指出，泡麵的吃法有很多種，不少人喜歡桶裝的泡麵，因為沖泡相當方便，但大多人卻沒有發現，桶裝的泡麵其實還暗藏機關。平時我們吃桶裝泡麵時，會將熱開水倒入碗內，接著用上面的紙蓋蓋上、用東西壓著，鎖住水蒸氣讓泡麵更快泡熟。
不過，泡麵熟了以後，很多人都直接將蓋子撕開就開始吃，其實泡麵的蓋子就是一個「小機關」，我們將紙蓋撕下後不需急著扔掉，可以把紙蓋摺成一個錐形，接著可以將紙蓋當成一個小碗，把泡麵放在蓋內吹涼，還能避免直接食用燙傷嘴巴。
事實上，這樣的吃法在韓劇裡十分常見，男女主角約會吃泡麵時，為了不讓泡麵燙到嘴，都會將泡麵放到紙蓋上吃，還能維護自己的形象，《愛分享的美食小咖》最後笑稱「吃了20年泡麵，才發現桶面上有『小機關』，果斷放棄之前的吃法了」。（編輯：賴詠璿）
▲桶裝泡麵上其實暗藏「神祕機關」。（圖／翻攝自YouTube）
▲桶裝泡麵上其實暗藏「神祕機關」。（圖／翻攝自YouTube）
▲桶裝泡麵上其實暗藏「神祕機關」。（圖／翻攝自YouTube）
▲桶裝泡麵上其實暗藏「神祕機關」。（圖／翻攝自YouTube）
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