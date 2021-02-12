拜登自爆與習通話長達2小時！籲美國會防北京「吃定人」
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-12 10:29:14｜2021-02-12 10:32:23
美國總統拜登昨日（11）首次與中國國家主席習近平通話後，在會議上對兩黨參議員透露與習近平通話長達2小時，雙方很明顯在各種議題上出現意見分歧。拜登呼籲國會議員必須盡快推動美國大型基礎建設，提高自身的競爭力，若美國不繼續進步，中國將會吃定他們（eat our lunch）。
綜合《路透社》、《彭博社》報導，拜登向兩黨議員透露自己和習近平的通話時間長達2小時，並在總統辦公室（Oval Office）分析中國投入數十億美元在鐵路建設、汽車製造以及環境改善領域，美國必須跟進。過去基礎建設不是民主黨或共和黨關注的焦點，但拜登認為兩黨在此有合作的可能。白宮聲明稿表示，總統拜登向習近平強調，維護自由開放的印度－太平洋地區是美國的優先任務。同時，拜登向北京表達對不公平貿易行為、人權議題的關切，包括中國對香港打壓、新疆穆斯林的政策，以及中國對亞洲，尤其是台灣，越來越武斷的行為。近日世界衛生組織（WHO）結束在中國武漢的病毒調查工作，9日的新聞發布會上，團隊仍對疫情源頭未有定論，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）11日表示，針對COVID-19疫情，拜登已在通話中向習近平表達對病毒資訊不透明的關切。《路透社》報導指，習近平回應拜登，病毒是場災難需要一同合作解決；對於台灣、香港以及新疆議題，習近平仍保持強硬態度，要求華盛頓謹慎應對，重申中國堅定捍衛主權和領土完整的決心。雖然中方回應一貫強硬，但一位官員透露，拜登在與習近平通話時「務實、冷靜且思緒清晰」，且希望雙方未來有機會能進行公開交流。對於推動基礎建設，與拜登交情多年、參與跨黨派會議的共和黨參議員殷荷菲（James Inhofe）非常認同總統提出的意見；運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）也一再提出完善基礎建設的政策。