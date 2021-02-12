逼女兒紅包自己賺！萌妹「1讚換1元」　半天後親娘臉綠慘

每年春節小朋友最關心的無非是收到長輩們給的壓歲紅包，儘管來自不同的家庭背景組成，每個孩子收到的紅包多寡也不全然相同，但不少小朋友都曾聽過媽媽「幫你把紅包存起來」的說法，近日就有一名女網友就反其道而行，在發紅包前就告訴女兒「自己的紅包自己賺」，表示若PO臉書文「一個讚就換1元」，殊不知文章曝光後讚數狂飆，不到半天媽媽就連忙喊停了。

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這名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》保證不會把女兒的紅包回收，也不會拿去繳學費，拿到的紅包將會存起來當零用錢，更代替女兒PO文和貼出萌照，同時發文解釋「媽媽說，自己的紅包自己賺，1個讚換1元」。

▲女網友對女兒發下豪語喊「 自己的紅包自己賺，1個讚換1元 」。（示意圖／NOWnews資料照）

沒想到這篇文章PO出不久，短短半天時間就超過1萬個讚，許多網友也紛紛呼朋引伴邀請好友來幫這名萌妹「加碼紅包」，更留言表示「阿姨來幫你加菜了」、「最喜歡這種幫忙做功德的文章了」、「恭喜妹妹賺翻啦」、「會不會最後要包3萬元大紅包」、「你娘親快瘋了」、「妹妹恭喜囉！」。

而看到這篇文章底下的留言程度踴躍，該名女網友也連忙出面補充，表示紅包上限到10000元就夠了，接著也分享了自己女兒開心領著10張千元大鈔紅包當下的心情「寶貝女兒超級開心的」，網友們看到兌現結果也忍不住笑翻「媽媽不可以喊停啦！」、「果真領出一萬大紅包了呢」、「妹妹笑得好開心」。（編輯：楊智傑）