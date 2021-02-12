辦桌的剩菜都跑哪去？行家揭「驚人真相」　全場愣：嚇死

常常我們去吃辦桌的時候，沒吃完的東西總是會打包帶回家，但是有些賓客吃不完也不會打包帶走，那麼，這些剩菜又是何去何從，你知道嗎？近日，就有一名辦桌的工作人員透露其「剩菜去向」，引發不少網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在「爆廢公社2館」貼文指出「大家都認為辦桌的工作人員會自己弄一桌來吃，但事實上並不是這樣的，常常忙碌到沒時間吃飯的時候，我們就是吃這些菜尾來填飽肚子，如果宴客主人家不留，我們也是會給來討的街友們吃，或是一些撿回收的高齡者，秉持不浪費的原則」。

▲辦桌工作人員發出自己吃的菜尾。（圖／爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛回應「小時候村莊有人辦桌的話，主人都會把客人吃剩的菜尾集中，然後是一桶一桶讓有需要的人自取，常常是供不應求，一點都不浪費」、「原來剩菜都是這樣處理的....不敢相信」、「竟然是給工作人員填飽肚子的東西嗎？......嚇到了」、「真的嚇死了...原來他們都吃這些菜尾」。

不過，也有不少老饕出面表示「菜尾好吃到爆，我可以狂吃好幾碗白飯」、「菜尾超好吃，現在我一直在找道地賣菜尾的」、「內行的才知道菜尾湯有多好吃好嗎？說噁爛的真的別鬧」、「現在疫情比較嚴峻啦，不然菜尾真的有夠好吃....」、「我爸就是辦桌廚師，他也說菜尾真的好吃」。（編輯：張嘉哲）