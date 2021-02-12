聯合盟友嚇阻中國武力犯台！美智庫籲拜登拉攏亞太國家

美國CFR智庫報告以「美國、中國與台灣：預防戰爭的戰略」（The United States, China, and Taiwan: A Strategy to Prevent War）為題，同時報告引用美國開國元勳亞當斯（John Adams）的名言「不必要的戰爭是個大罪」（Great is the guilt of an unnecessary war.）反映出整篇文章反戰的論調。文章指出，台灣是美中關係最有可能將「競爭關係」轉變成「直接對立」的潛在因素。過去美國保持的戰略模糊，讓兩岸雙方不敢輕舉妄動，穩定的局面讓台灣能夠成長為一個民主、多元、經濟活躍的社會。美國智庫稱讚，台灣是最成功的民主國家之一，有蓬勃的民主體制、選舉以及法治，並且保障人權、媒體自由以及宗教多元。2020年世界經歷COVID-19疫情大流行，台灣是少數疫情控制得當且GDP呈現正成長的地區。同時，擁有半導體產業大廠台積電，台灣在世界經濟上對美國、中國都具有重要意義。中國也在過去幾十年穩定中，享受台商的投資，並在非正式的場合下與台灣建立緊密的關係。但美國智庫指出，情況在習近平上台後有所轉變，由於習近平將台灣作為中華民族復興的目標之一，不斷強調要加快解決台灣問題、不放棄武力統一，導致台海局勢緊張。同時，中共開始在南海大舉進行軍事建設，與印度在喜馬拉雅邊境爆發衝突，在東海與日本就島嶼主權爭議產生矛盾，美國必須採取行動維持地區和平。報告假想中共武力犯台的情境：先侵略包圍進攻南海、東海再佔領澎湖、金門、馬祖等離島；接著以掌控海、空域的方式將台灣「隔離」外援，再以兩棲攻擊、空降以及特種作戰入侵台灣本島。報告指，武力犯台的風險雖然很高，但對中共來說可以一舉解決台灣問題。因此，台灣方面必須做好準備，建立足夠抵禦中國的軍隊；文章以第二次世界大戰種種例子強調，兩大強權若是爆發正面衝突將會嚴重衝擊世界經濟，美國必須確保台灣維持經濟、政治上的自主性，並且與盟友合作，預防中國貿然進犯台灣。智庫報告的共同作者呼籲華府維持「一中政策」（One China Policy），並與日本、亞洲其他盟友加強合作維持美台政策，支持台灣在國際組織的地位，包括雙邊貿易協議，但不強求台灣成為國際組織會員國，同時建立美台人民之間的關係。