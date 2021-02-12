年初一陳其邁送加菜金 向執勤員警說「辛苦了！謝謝你」
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-12 17:59:35
年初一陳其邁送加菜金 向執勤員警說「辛苦了！謝謝你」
高雄市長陳其邁今（12）日上午陪同賴清德副總統，到興達港海巡基地慰勉海巡執勤人員，並到高雄市警局湖內分局茄萣分駐所，幫波麗士加油打氣，拿起對講機，向所有執勤的員警說聲「辛苦了！謝謝你！」。高雄陳其邁表示，大年初一，有一群人，在我們過年、團聚時，正在崗位上持續不懈的保護我們，今日遂到高雄市警局湖內分局茄萣分駐所，幫波麗士加油打氣。拿起對講機，向所有執勤的員警說聲「辛苦了！謝謝你！」，告訴正在外頭奔波的警察同仁們：要注意安全！也準備茶葉、大蘋果、紅包及加菜金，感謝守護城市治安與交通安全。也和賴清德副總統，到興達港海巡基地，透過視訊與海巡署南區分署、東南沙分署的弟兄姊妹拜年。在距離高雄240浬的東沙、860浬的南沙，海巡人員，守護著台灣的藍色國土，無法回家過年。陳其邁表示，東沙、南沙屬於高雄市旗津區的行政管轄，也是南海中的國際熱點，海巡同仁負擔維護治安、打擊犯罪、捍衛主權、人道救援及邊境防疫等工作，在大年初一陪同賴副總統及多位民意代表一同感謝他們的犧牲奉獻、表達敬意並拜年，讓他們感受到國人同胞的堅定支持，「謝謝警消、海巡人員，守護台灣，讓我們安心過年。有你真好！新年快樂！」。 副總統賴清德、高雄市長陳其邁、海洋委員會主委李仲威等人，到興達港海巡基地慰勉海巡執勤人員。（圖／翻攝自陳其邁臉書） 陳其邁到湖內分局茄萣分駐所，替波麗士加油打氣，並拿起對講機，向所有執勤的員警說聲「辛苦了！謝謝你！」。（圖／翻攝自陳其邁臉書）