影／刷馬桶聚財改運？10個風水小撇步迎新年新氣象

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第一點、刷馬桶聚財：劉芒表示日本風水相信馬桶是聚寶盆，也看過日本藝人在節目提到，會把家中馬桶保持相當整潔，認為刷馬桶可以改變人的運勢，像YouTuber、自由工作者等，需要接案工作的人來說，運氣十分重要，她也在影片中提到親身經歷，一刷完家中馬桶，馬上來了3封工作信件邀約的神奇事件。第二點、冰箱：冰箱在風水上有代表家中財庫、銀行帳戶的涵義。冰箱內的食物最好都是新鮮、沒有過期腐爛的食物，並且擺放整齊，有進有出讓財富流通的意象存在。另外劉芒也提到家中長輩指說，冰箱上方千萬不要當一個置物空間，尤其是鐵製物品，易因輻射而影響人類磁場。第三點、玄關擺鮮花：玄關是「運氣的入口」，如果希望有良好的財運、貴人、桃花了話，玄關空間除了乾淨整潔之外，放上生命力旺盛的鮮花，能夠招來人際桃花：包含事業桃花、貴人桃花、婚姻桃花、人緣桃花等，且當鮮花有枯萎現象的時候就一定要換掉，若有預算考量，劉芒則建議可以放較不易枯萎且價位較親民的蘭花。第四點、財位布置：在家中財位上擺上一盞「長明燈」，不管白天、深夜最好都保持明亮的狀態，並擺上有生命力的東西，如植物盆栽。時常逛花市的劉芒分享花店老闆們推薦的開運植物，特徵有「葉片大而圓」、「生長走勢往上」、「葉子不易掉落」，有三項條件的基本上都屬開運植物。此外像是爬藤類植物會讓家中易有官司糾紛，建議不要擺放。第五點、整理衣櫃：將喜歡的衣服擺放一起，那些投射在衣服上的正能量，就會回饋到自身身上。斷捨離不需要的衣服，把衣服上的負能量移除，乾淨整潔的衣櫃看了也讓自己心情變好。第六點、善用除濕機、空氣清淨機：家中空氣不流通、溼氣重容易讓身體過敏發癢甚至出疹，還有可能讓四肢沉重、無精打采，最重要的一點是睡眠品質絕對會很差。善用除濕機和空氣清淨機就能改善不好的空氣品質。影片中還提到七、格子床單斬桃花，八、不要選歪七扭八的全身鏡，九、床旁邊的結緣金三角，十、客廳飯廳佈置匯聚能量場等，影片曝光後引起廣大網友迴響，網友也說「總結一句，好習慣形成好運氣，小事情多在意，好事情等著你，自己開心了，運氣就來了！」（影音編輯：謝美伶）※民間信仰 僅供參考