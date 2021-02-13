拜登夫婦拍影片祝賀農曆新年 期許「牛年」消弭亞裔歧視
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-13 09:21:33｜2021-02-13 09:22:34
美國總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉兒（Jill Biden）於當地時間周五（12）、大年初一在美國總統官方推特帳號（@POTUS）上傳影片，祝賀農曆新年，並寫道希望大家在「牛年」（the Year of the Ox）平安健康、事事順心。
影片拍攝被佈置用了農曆新年常見的紅色、金色，包括紅色的沙發、抱枕以及抱枕上金色的圖案與流蘇，看起來十分喜氣，拜登、吉兒兩人則是身著淡藍色，看起來沈穩又能跳脫紅色的背景。拜登在影片賀詞中使用了許多農曆新年的傳統意象，包括希望未來能像「燈籠」一樣照亮前行的方向。同時，回顧2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，造成許多人生病、死亡，拜登指出疫情也導致亞洲—太平洋裔的美國人遭到種族歧視、騷擾與仇恨，並譴責這是不對的行為。拜登表示，仇恨、種族主義是對美國整體的污點，希望每個人都能不受到種族、背景、宗教或母語的影響，獲得平等、具有尊嚴的對待。因此，拜登早前簽署行政命令，譴責針對亞太裔美國人的種族主義、仇恨情緒，同時下令聯邦政府保障種族平等。拜登強調，美國的多元化一直是個優勢，承諾政府將會把「多元」視為決策的信條之一。拜登形容，亞太裔美國人和「牛年」皆提醒了眾人自身所有的韌性與毅力，感謝在疫情第一線的工作者守護大眾的生命健康。COVID-19疫情尚未平息，未來還有更艱辛的路程要走，拜登期許2021年大家能團結在一起，在結尾再次祝福眾人農曆新年快樂。
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