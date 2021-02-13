用生日選號碼幸運刮中百萬！彩券行店員：眼皮跳不停
記者劉雅文/台北報導
2021-02-13 09:50:06｜2021-02-13 10:11:00
新春迎好運，不少民眾都會到彩券行試試手氣，這時候選號就特別重要了，南投水里鄉的一間投注站，就出現一名民眾，因為依據自己的生日來選號，意外刮中百萬。
這間投注站位在肉圓排隊名店正對面，經常有外地來的散客，根據投注站店員轉述，刮中大獎的女客人前一天來到店內買了一張「2000萬超級紅包」和一張100元面額的刮刮樂，都挑了12號，隨後就帶回家刮了，不過因為中獎人髮尾挑染藍色非常顯眼，且店裡的柯基犬「奶茶」忽然一直對她叫，另一隻狗「巧克力」也跟著一起叫，所以店員對她特別有印象，店員強調，因為平常兩隻狗只有心情好，或是有什麼特別的事發生才會叫。此外，彩券行店員也表示，前一天他的眼皮就不停的跳，感覺有什麼好事要發生，隔天晚上大概９點多，這位女客人就回到了店裡，詢問他買的那張「2000萬超級紅包」的刮刮樂，是否中了10萬元？經過店員協助確認，結果發現是中了100萬元！中獎的女客人才說她的生日是12號，所以2張刮刮樂都選12號，沒想到就中了100萬元，直呼真的是太幸運了！新北市蘆洲區也有另一名中獎人，是住在投注站附近年約50多歲的婦人，過年到彩券行購買過年期間加碼的大樂透，買完準備離開時，看到櫃檯內只剩最後一張的「1000萬行大運」，又剛好是中獎人的生日12號，所以就買了、並且在現場刮，刮完後麻煩店員幫忙確認結果，沒想到是中100萬元！中獎婦人當場喜極而泣的說：「今年，真的可以過個好年了！」